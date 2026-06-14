UKSSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में करीब 73 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल, पारदर्शिता को लेकर अलर्ट दिखी मशीनरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा संपन्न, इस बार 83,254 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 14, 2026 at 9:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में रविवार को यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम दिखाई दिए. इस दौरान सरकारी मशीनरी अलर्ट मोड पर रही. गौर करने वाली बात ये थी कि पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार करीब 3 फीसदी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. यानी पेपर लीक के बाद दोबारा हुई इस परीक्षा पर युवाओं ने भरोसा जताया.
इस बार ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा को बिना विवाद के संपन्न करवा दिया. अच्छी बात ये रही कि पिछली बार इस परीक्षा में पेपर लीक के बावजूद युवाओं ने सरकारी मशीनरी और आयोग पर भरोसा जताते हुए पिछली बार से ज्यादा उपस्थिति दर्ज करवाई.
83,254 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा: बता दें कि इस बार लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुल 1,54,603 अभ्यर्थी नामांकित थे. जिसमें से 1,14,635 अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से कुल 83,254 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर लिखित परीक्षा में शामिल हुए.
करीब 3 फीसदी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे: इस बार लिखित परीक्षा में कुल 72.62 फीसदी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं. जबकि, पिछली बार इस परीक्षा के लिए करीब 69 फीसदी अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे. इस तरह देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने सरकारी मशीन दी और आयोग पर भरोसा जताते हुए पिछली परीक्षा के मुकाबले ज्यादा संख्या में परीक्षा के लिए उपस्थित दर्ज कराई.
449 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा: रविवार यानी 14 जून को एक पाली में ही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 तक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा सभी 13 जिलों में 449 परीक्षा केंद्रों पर आहूत हुई. इससे पहले स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा पूर्व में निरस्त की गई थी. दरअसल, यह परीक्षा सितंबर 2025 में कराई गई थी, उस दौरान परीक्षा केंद्र से पेपर के तीन पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे.
इसके बाद युवाओं ने इस पर जमकर हंगामा किया था और पेपर लीक के चलते आयोग ने भी इस परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया था. खास बात ये रही कि इस बार सरकारी मशीनरी परीक्षा को पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए ज्यादा अलर्ट दिखाई दी. पुलिस विभाग से लेकर दूसरे संबंधित विभागों ने भी समन्वय के साथ परीक्षा केंद्रों पर विशेष चौकसी दिखाई.
परीक्षा स्थलों पर लगाया गए थे आई तकनीक से लैस कैमरे: उधर, इस बार परीक्षा स्थलों पर तकनीक का भी ज्यादा उपयोग होता हुआ दिखाई दिया. सीसीटीवी कैमरा के अलावा परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए थे. इतना ही नहीं आई तकनीक से लैस कैमरों को भी परीक्षा स्थलों पर लगाया गया. उधर, आयोग से भी लाइव निगरानी की व्यवस्था कंट्रोल रूम के माध्यम से की गई थी. इस बार आईटी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों का भी सहयोग आयोग की तरफ से लिया गया.
बायोमेट्रिक उपस्थिति से लेकर किए गए थे पुख्ता इंतजामात: अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति से लेकर पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग भी की गई. उधर, प्रशासन के अधिकारियों ने केंद्रों पर सघन भ्रमण और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा. साथ ही परीक्षा से पहले ही संदिग्ध लोगों, राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र, होटल और ढाबों की भी चेकिंग की गई थी.
इस तरह देखा जाए तो आयोग की विशेष निगरानी और दिशा निर्देशों के क्रम में इस बार परीक्षा ज्यादा सख्ती के साथ करवाई गई. शायद ही कारण है कि परीक्षा में किसी भी तरह के विवाद की खबर अब तक नहीं आई है. अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार रहेगा. वहीं, यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पुख्ता इंतजामात किए गए थे.
"परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को पारदर्शी रूप से करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. साथ ही परीक्षा से पहले ही तमाम विभागों को भी इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे. एक तरफ परीक्षा पूरी तरह से साफ सुथरी हो, इसके प्रयास किए गए, तो दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी प्रयास किए गए."- जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
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