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पंचायत-निकाय चुनाव : 5.45 करोड़ मतदाता चुनेंगे स्थानीय सरकार, 2 लाख कार्मिक और पुलिसकर्मी संभालेंगे इंतजाम, जानिए शेड्यूल

हाईकोर्ट से स्थिति साफ होने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी की तैयारी तेज कर दी.

State Election Commission and Commissioner Rajeshwar Singh
राज्य निर्वाचन आयोग एवं आयुक्त राजेश्वर सिंह (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 2:04 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी. पंचायत- शहरी निकाय चुनाव के संबंध में न्यायालय में पेश चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराने का प्रस्ताव है. पंचायत-निकाय में 5.45 करोड़ मतदाता स्थानीय सरकार चुनेंगे. 6 चरणों में होने वाले पंचायत-निकाय चुनाव में लगभग 2 लाख 10 हजार कर्मचारी और पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालेंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि चुनावों को चरणबद्ध तरीके से कराने का उद्देश्य इतनी विशाल निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्मिकों और सुरक्षा बलों की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

5.45 करोड़ मतदाता चुनेंगे सरकार : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में दो चरण में मतदान कराएंगे. इसके लिए 16,482 मतदान केंद्र बनाएंगे, जहां 1 करोड़ 43 लाख 75 हजार 806 मतदाता वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे. पंचायती राज चुनाव चार चरण में कराने का प्रस्ताव है. इसमें राज्य की 14,403 पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के लिए कुल 45,316 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाएगी. इसमें 4 करोड़ 2 लाख 18 हजार 969 मतदाता भाग लेंगे. पंचायत-निकाय चुनाव में 5.45 करोड़ मतदाता स्थानीय सरकार को चुनेंगे. आयोग का मानना है कि इतने व्यापक स्तर पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चरणबद्ध व्यवस्था आवश्यक है. इसके लिए बड़े पैमाने पर मानव संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था एक साथ उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है.

पढ़ें:राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक होंगे चुनाव

6 चरणों में 2 लाख कार्मिक और पुलिसकर्मी संभालेंगे: आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, नगर निकाय चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए लगभग 60 हजार कार्मिक और 50 हजार पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी. पंचायती राज चुनाव के प्रत्येक चरण में करीब 80 हजार कार्मिक तथा 70 हजार पुलिसकर्मी तैनात करने होंगे. सिंह कहा कि चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां, कार्मिकों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक मतदाता सुरक्षित एवं सुचारु वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.

इनके होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव : सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से केवल वार्ड सदस्य चुनेंगे. इसके विपरीत पंचायती राज चुनाव में मतदाता चार पद वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्यक्ष मतदान करेंगे. नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान, उपप्रधान, प्रमुख और उपप्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होगा. आयुक्त ने कहा कि राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में यह महत्वपूर्ण अवसर होगा, जब राज्य की सभी नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे. इससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नई मजबूती मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी.

पढ़ें:पंचायत व निकाय चुनावः राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- 20 जुलाई तक चुनाव शेड्यूल पेश करें, काम नहीं होता तो मना कर दीजिए

राज्य सरकार का हाईकोर्ट में प्रस्तावित चुनाव शेड्यूल

निकाय चुनाव

  • चुनाव की घोषणा- 17 अगस्त 2026
  • अधिसूचना जारी होगी- 22 अगस्त 2026
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 27 अगस्त 2026
  • नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी- 29 अगस्त 2026
  • नामांकन वापसी- 31 अगस्त 2026
  • चुनाव चिन्हों का आवंटन- 1 सितंबर 2026

मतदान की तारीख

  • प्रथम चरण- 6 सितंबर 2026
  • दूसरा चरण- 9 सितंबर 2026
  • मतगणना- 11 सितंबर 2026

अध्यक्ष पद का चुनाव

  • अधिसूचना जारी होगी- 12 सितंबर 2026
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 14 सितंबर 2026
  • नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी- 15 सितंबर 2026
  • नामांकन वापसी- 16 सितंबर 2026
  • चुनाव चिन्हों का आवंटन- 16 सितंबर 2026
  • मतदान की तारीख- 19 सितंबर 2026
  • मतगणना- 19 सितंबर 2026 (मतदान खत्म होने के तुरंत बाद)

उपाध्यक्ष पद का चुनाव

  • निर्वाचन की तारीख - 20 सितंबर 2026
  • बैठक- सुबह 10 बजे
  • नामांकन- सुबह 11 बजे तक
  • स्क्रूटनी- 11.30 बजे तक
  • नाम वापसी- 2 बजे तक
  • मतदान-2.30 बजे से 5 बजे तक
  • मतगणना- मतदान खत्म होने के तुरंत बाद

पढ़ें: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, हाईकोर्ट की सख्ती के बीच आयोग ने जिलों को दिए निर्देश

पंचायत चुनाव का शेड्यूल

  • पंचायत चुनाव घोषणा- 23 सितंबर 2026
  • अधिसूचना जारी होगी- 28 सितंबर 2026
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 1 अक्टूबर 2026
  • नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी- 3 अक्टूबर 2026
  • नामांकन वापसी- 5 अक्टूबर 2026
  • चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट की घोषणा- 5 अक्टूबर 2026

मतदान दलों का प्रस्थान

  • प्रथम चरण- 12 अक्टूबर 2026
  • दूसरा चरण- 22 अक्टूबर 2026
  • तीसरा चरण- 28 अक्टूबर 2026
  • चौथा चरण- 2 नवंबर 2026

मतदान की तारीख (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य)

  • प्रथम चरण- 13 अक्टूबर 2026
  • दूसरा चरण- 23 अक्टूबर 2026
  • तीसरा चरण- 29 अक्टूबर 2026
  • चौथा चरण- 3 नवंबर 2026

मतदान की तारीख (पंच/सरपंच)

  • प्रथम चरण- 14 अक्टूबर 2026
  • दूसरा चरण- 24 अक्टूबर 2026
  • तीसरा चरण- 30 अक्टूबर 2026
  • चौथा चरण- 4 नवंबर 2026

मतदान की तारीख (उप सरपंच)

  • प्रथम चरण- 15 अक्टूबर 2026
  • दूसरा चरण- 25 अक्टूबर 2026
  • तीसरा चरण- 31 अक्टूबर 2026
  • चौथा चरण- 5 नवंबर 2026

मतगणना

  • जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य- 12 नवंबर 2026
  • प्रमुख एवं प्रधान- 14 नवंबर 2026
  • उप प्रमुख एवं उप प्रधान- 15 नवंबर 2026

पढ़ें: कल से शुरू होगा ओबीसी परिवारों का सर्वे, आयोग की मांग- सर्वे में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को न करें रिलीव

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