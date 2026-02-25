ETV Bharat / state

3.7 लीटर दूध की कीमत 7 लाख, बिहार पुलिस ने किया जब्त

गया : बिहार के गया में अफीम दूध की बरामदगी हुई है. अफीम का दूध लाखों रुपए किलो की दर से तस्करी किया जाता है. अफीम के दूध को स्टील के कमंडल और प्लास्टिक के जार में रखकर ले जाया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की और करीब 4 किलोग्राम के आसपास अफीम का दूध बरामद किया गया है. मौके से तीन तस्करों की गिरफ्तारी की गई है.

गया में अफीम का दूध बरामद : भदवर थाना अंतर्गत रबदी गांव में छापेमारी के दौरान यह सफलता मिली है. बताया जाता है कि गया के वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि तीन तस्कर रबदी पहाड़ी से रबदी गांव होते हुए अफीम का दूध (मादक पदार्थ) की तस्करी करने वाले हैं. सूचना के आधार पर एसडीपीओ इमामगंज कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

गठित विशेष टीम ने ग्राम रबदी से पूर्व पहाड़ी की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के समीप छापेमारी की. इस दौरान स्टील का कमंडल एवं प्लास्टिक का जार के साथ तीन लोगों को पकड़ा गया. स्टील का कमंडल और प्लास्टिक के जार की जांच की गई, तो इसमें अफीम का दूध (मादक पदार्थ) मिला. अफीम का दूध कुल 3.712 लीटर बरामद किया गया है. जिसकी अनुमानित मूल्य 7 लाख रुपये आंकी गई है.

लाखों रुपए प्रति लीटर होती है कीमत : जानकारी के अनुसार अफीम दूध लाखों रुपए लीटर तस्करी के बाजार में बिक्री होती है. फिलहाल 3 तस्करों की गिरफ्तारी के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार तस्करों में अमिरका सिंह, मुकेश कुमार, कृष्णदेव सिंह शामिल हैं. सभी पन्नातांड़ (थाना भदवर) के रहने वाले हैं. छापेमारी टीम में इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार, डुमरिया अंचलाधिकारी संजय कुमार, थानाध्यक्ष भदवर सचिन कुमार आदि शामिल थे.

''गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. इस दौरान अफीम के दूध (मादक पदार्थ) की बरामदगी हुई है. मौके से तीन तस्करों को पकड़ा गया है. पुलिस की अग्रतर कार्रवाई चल रही है. यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है.''- कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज

2 से 6 लाख रुपये प्रति लीटर कीमत : गया में अफीम की खेती होती है. खेत से अफीम का दूध निकलता है, तो डेढ़ से दो लाख रुपये किलो मूल्य होता है. वहीं हरियाणा, पंजाब, कश्मीर तस्करी होते ही इसका मूल्य 5 लाख के आसपास हो जाता है. अफीम का दूध जब पटटा जैसा या गुड़ के ढेला जैसा हो जाता है, तो यह गया मे 2 लाख रूपए किलो और दूसरे राज्य में 6 लाख रुपए किलो के आसपास हो जाता है. इस संबंध में सीधे तौर पर कोई भी पुलिस पदाधिकारी बोलने से कतराते हैं. किंतु, सोर्स की बातों पर गौर करें, तो अफीम के दूध से ही अफीम और चरस तैयार होता है.

अफीम की खेती (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

ऐसे तैयार होता है अफीम-चरस : गया जिले के नक्सल प्रभावित डुमरिया, इमामगंज, बाराचट्टी समेत अन्य क्षेत्र में अफीम की खेती होती है. झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में अफीम की फसल पिछले तीन दशक से होती रही है. इसके विनष्टीकरण का अभियान भी नारकोटिक्स, वन विभाग, उत्पाद विभाग, पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर किया जाता रहा है. किंतु फिर भी आज तक अफीम की खेती पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसा जा सका है.

अब जब करीब 3 किलो 712 ग्राम अफीम का दूध गया में बरामद हुआ है तो इस संबंध में सोर्स बताते हैं कि अफीम की खेती अक्टूबर नवंबर के महीने में से शुरू हो जाती है. तब अक्टूबर-नवंबर के महीनों में जमीन को समतल किया जाता है. सबसे पहले जैविक खाद और पानी देकर शुरुआत की जाती है. हर साल नक्सली-अफीम माफिया के गठजोड़ से बिहार- झारखंड के बॉर्डर वाले अधिकांश इलाकों में अफीम की खेती की जाती है.