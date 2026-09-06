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पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को बड़ा झटका; 39 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, जानिये क्या बोले कार्यकर्ता?

उन्होंने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर जब देशभर में सवर्ण समाज की ओर से अभियान और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की बात सामने आई, तो उन्होंने जिलाध्यक्ष होने के नाते संगठन का रुख स्पष्ट करने के लिए अलंकार अग्निहोत्री से बात की. उनका कहना है कि उन्हें जवाब मिला कि संगठन आरक्षण के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा.

जिलाध्यक्ष आर्येंद्र मिश्रा ने कहा कि वह राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से इसलिए जुड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि संगठन समाज के मुद्दों की आवाज उठाता है. लेकिन बाद में सामने आई कुछ परिस्थितियों से उनका मोहभंग हो गया.

सामूहिक इस्तीफे की घोषणा करने वालों में जिलाध्यक्ष आर्येंद्र मिश्रा, महानगर अध्यक्ष एकांश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, जिला महामंत्री शंभू पाठक और करण सारस्वत, जिला कोषाध्यक्ष सनी पांडे, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा, जिला सचिव अक्षय शुक्ला, दिनेश सक्सेना, महानगर उपाध्यक्ष अनिल तिवारी, महानगर सचिव विशाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं.

बरेली : पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के करीब 39 पदाधिकारियों ने रविवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया. प्रेस क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

आर्येंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय शर्मा के सामने भी यह मुद्दा रखा. अजय शर्मा ने भी संगठन नेतृत्व से आरक्षण के मुद्दे पर समाज के पक्ष में आवाज उठाने की बात कही, लेकिन इस प्रस्ताव को कथित तौर पर खारिज कर दिया गया.

इसके बाद बरेली में सवर्ण समाज की प्रस्तावित महापंचायत का जिक्र करते हुए उन्होंने कि कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उनके अनुसार, उन्हें जवाब मिला कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली ऐसी किसी महापंचायत या आंदोलन का समर्थन नहीं करता और न ही संगठन का कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा.

वक्ता ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समाज से जुड़े मुद्दे पर वह पीछे नहीं हट सकते. इसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से बातचीत के बाद कई लोगों ने मिलकर 30 तारीख को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया, जिसे दो दिन पहले स्वीकार किया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा वास्तव में सामाजिक कार्यों के लिए पंजीकृत ट्रस्ट था, न कि राजनीतिक दल. उनका आरोप है कि ट्रस्ट के बैंक खाते का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया, जिसकी वित्तीय जांच होनी चाहिए.

कार्यकर्ता केशव शंखधार ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस संगठन को पार्टी के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, वह वास्तव में पार्टी नहीं है और न ही उसका राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हुआ है. उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के नाम से राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई जा सकती.

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