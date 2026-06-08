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​जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी, कार्रवाई क्षेत्र में काटी बिजली...रोकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी

पुलिस ने असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया कि जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश करेगा, उससे सख्ती से निपटेंगे.

Police maintaining special surveillance in sensitive areas.
संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी करती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 5:35 PM IST

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जयपुर: राजधानी के जगतपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के लिए पांच धार्मिक स्थलों को हटाने की जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर रही. शहर के विभिन्न इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई. शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया. परकोटे समेत संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त पर रहे. पुलिस ने सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी. असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया कि जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उससे सख्ती से निपटेंगे. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थानाधिकारी फील्ड में हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

छावनी में तब्दील: एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने बताया कि शहर में करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. जेडीए प्रशासन जगतपुरा इलाके में नंदपुरी रोड को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटा रहा है. कार्रवाई वाली जगह पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों का अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया. इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, आरएसी व अन्य एजेंसियों के जवान तैनात हैं. जयपुर नॉर्थ और ईस्ट जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. जयपुर नॉर्थ जिला सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है. जब यहां ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात मिले. पुलिसकर्मियों के साथ सभी थाना अधिकारी और उच्च अधिकारी फील्ड में नजर आए. असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी. किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाई जाए, इसका ध्यान रखा.

पढ़ें:​जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 3 हजार पुलिसकर्मियों के पहरे में सड़क चौड़ी करने के लिए हटाया जा रहा अतिक्रमण

जेडीए की कार्रवाई शांतिपूर्वक : ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी हेमंत जनागल ने बताया कि आमजन से शांति व्यवस्था की अपील की है. जेडीए की कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है. नॉर्थ जिले में अतिरिक्त जाप्ता लगाया है. बाहर के जिलों से भी पुलिस बुलाई है.असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश भारी पड़ेगी. आमजन सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना की सत्यता या प्रमाणिकता चेक करें. प्रमाणिकता चेक करने के बाद ही मैसेज फॉरवर्ड करें.

कार्रवाई क्षेत्र में वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक: इधर, जेडीए जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी रोड पर अतिक्रमण हटा रहा है. इसकी जद में सड़क सीमा में आ रहे पांच धार्मिक स्थल शामिल हैं. कार्रवाई क्षेत्र में वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई. सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए बहुमंजिला और धार्मिक स्थल हटाए गए. क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की. इलाके में प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर आमजन की आवाजाही रोक दी. केवल अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया गया. ड्रोन कैमरों के साथ पुलिस अधिकारी निगरानी रखे हैं.

पढ़ें:जयपुर में सामूहिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट

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ROAD WIDENED IN NANDPURI
JAIPUR POLICE SHOWED STRICTNESS
LARGE POLICE FORCE DEPLOYED
KEPT AN EYE ON UNRULY ELEMENTS
MAJOR ACTION BY JDA IN JAIPUR

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