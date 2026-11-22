MCD स्कूलों की सफाई और सुरक्षा के लिए होगी करीब 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षा समिति ने लिया फैसला
शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि निगम, स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर काम कर रहा है.
Published : November 22, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नगर निगम (एमसीडी) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत निगम के स्कूलों में करीब 3 हजार मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. ये कर्मचारी स्कूलों में साफ-सफाई और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे. दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है. इसी दिशा में निगम ने एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लिया है.
योगेश वर्मा के मुताबिक, एमसीडी स्कूलों में अक्सर सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई स्कूलों में कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने में परेशानी होती है. करीब 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती होने से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी. इन कर्मचारियों की तैनाती से स्कूलों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के लिए भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो सकेगा. निगम का मानना है कि स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा.
शिक्षा समिति अध्यक्ष ने स्कूलों में पहले से कार्यरत चौकीदारों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि चौकीदारों की ओर से लंबे समय से नियमितीकरण की मांग की जा रही है. इस संबंध में प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. इससे स्कूलों में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. उन्होंने संकेत दिया कि निगम स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी काम कर रहा है.
स्कूलों के मैदान और पार्कों की सफाई के लिए भी बनेगी व्यवस्था
योगेश वर्मा ने स्कूलों के मैदानों और आसपास के हरित क्षेत्रों की सफाई को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एमसीडी ने स्कूलों के मैदानों की माप कराई गई है. इसी तरह निगम के पार्कों की भी पूरी माप कराई गई है. इसके आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत पार्कों की तर्ज पर स्कूलों के मैदानों में भी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल निगम के पार्कों में प्रति एकड़ क्षेत्रफल के हिसाब से कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था है. इसी मानक यानी यार्डस्टिक के आधार पर स्कूलों के मैदानों में भी माली उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है. ये माली उद्यान विभाग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काम करेंगे. इससे स्कूल परिसरों में हरियाली बनाए रखने, पौधों की देखभाल और मैदानों को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी. स्कूलों में माली तो काम करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण व्यवस्था प्रभावी नहीं बन पाती. जब कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता होगी और उद्यान विभाग के नेतृत्व में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी तो कामकाज में भी सुधार आएगा.
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बच्चों को मिलेंगे बेहतर खेल मैदान और हरित वातावरण
शिक्षा समिति अध्यक्ष के अनुसार, इस पूरी योजना का उद्देश्य केवल स्कूलों की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को बेहतर खेल मैदान और स्वच्छ, हरा-भरा वातावरण उपलब्ध कराना भी है. करीब 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती, चौकीदारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया और स्कूलों के मैदानों में माली उपलब्ध कराने की योजना को इसी व्यापक सुधार का हिस्सा माना जा रहा है. निगम की इन पहलों से एमसीडी स्कूलों में सफाई, सुरक्षा और हरियाली से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है.
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