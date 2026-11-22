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MCD स्कूलों की सफाई और सुरक्षा के लिए होगी करीब 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षा समिति ने लिया फैसला

MCD स्कूलों में होगी 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के नगर निगम (एमसीडी) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत निगम के स्कूलों में करीब 3 हजार मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. ये कर्मचारी स्कूलों में साफ-सफाई और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे. दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है. इसी दिशा में निगम ने एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लिया है.

योगेश वर्मा के मुताबिक, एमसीडी स्कूलों में अक्सर सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई स्कूलों में कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने में परेशानी होती है. करीब 3 हजार एमटीएस कर्मचारियों की भर्ती होने से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी. इन कर्मचारियों की तैनाती से स्कूलों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के लिए भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो सकेगा. निगम का मानना है कि स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा.