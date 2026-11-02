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दिल्ली मार्ग पर जल्द उतरेंगी 200 नई बीएस-6 बसें, ई-टिकटिंग व्यवस्था भी होगी हाईटेक

उत्तराखंड रोडवेज ( ETV Bharat )

देहरादून: वायु प्रदूषण को बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने यहां कुछ बदलाव किए है. रविवार एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 वाहन भी प्रवेश कर सकते है, जिसका असर सीधे तौर पर उत्तराखंड परिवहन निगम (उत्तराखंड रोडवेज) पर पड़ने वाला है. क्योंकि नए नियमों के कारण उत्तराखंड रोडवेज की करीब 200 बसें दिल्ली नहीं जा पाएगी.

वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने दिल्ली मार्ग पर 200 नई बीएस-6 श्रेणी की बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार का लक्ष्य है कि अगले महीने तक खरीद प्रक्रिया पूरी कर बसों की आपूर्ति शुरू की जाए. इन बसों को विशेष रूप से दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के बीच दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लगातार सेवाएं मिलती रहे.