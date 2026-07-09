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Special: डिजिटाइजेशन के नाम पर ऐतिहासिक धरोहर का सत्यानाश, कई दुर्लभ किताबें बर्बादी के कगार पर

डॉ. कुंजन आचार्य ने बताई क्षति की तस्वीर: डॉ. कुंजन आचार्य ने कहा कि यह सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है, जिन लोगों की लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताा कि जिन पुस्तकों को नुकसान पहुंचा है, उनमें मेवाड़, मारवाड़ और राजपूताना के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं. इनमें द बिशप ऑफ वेल्स एंड वेल्स ऑफ इंडिया (वॉल्यूम-1), हिस्ट्री ऑफ हिज हाईनेसली वायसराय ऑफ उदयपुर, द बारासाट एटीन टूर मेवाड़, फार्म एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, राजस्थान अंडर फेदर ऑफ पैट्रोनेज, मेवाड़ का इतिहास और अन्य कई दुर्लभ किताबें शामिल हैं.

इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा का पक्ष: इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गुलाबबाग स्थित सरस्वती पुस्तकालय अत्यंत प्राचीन पुस्तकालय है। इसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यहां ऐसी अनेक दुर्लभ पुस्तकें संरक्षित हैं, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि इन पुस्तकों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक था, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है.

इतिहास सिमटता हुआ: सरस्वती पुस्तकालय के अध्यक्ष कमलकुमार ने बताया कि ऐतिहासिक पुस्तकों के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2021 में डिजिटाइजेशन परियोजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार प्रत्येक पुस्तक के पन्नों की स्कैनिंग कर डिजिटल कॉपी तैयार की जानी थी और उसके बाद सभी पुस्तकों की दोबारा बाइंडिंग कर सुरक्षित रखा जाना था। लेकिन आरोप है कि स्कैनिंग के लिए पुस्तकों के पन्ने अलग कर दिए गए और बाद में उनका बाइंडिंग कार्य पूरा नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप करीब 1000 दुर्लभ पुस्तकें आज बिखरी हुई हालत में हैं.

ईटीवी भारत की टीम जब उदयपुर के गुलाबबाग स्थित सरस्वती पुस्तकालय पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था, जिन दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटाइजेशन किया गया था, वे आज बिखरी हुई अवस्था में पड़ी हैं. कहीं पन्ने अलग-अलग रखे हैं, कहीं केवल रस्सियों से बांधकर छोड़ दिया गया है. वर्षों पुरानी इस धरोहर की यह स्थिति संरक्षण व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है.

उदयपुर: राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी कहे जाने वाले उदयपुर से एक बेहद विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां ऐतिहासिक और दुर्लभ ग्रंथों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के नाम पर एक निजी एजेंसी ने घोर लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं. करीब एक हजार से अधिक अमूल्य पुस्तकों को स्कैन करने के लिए उनकी मूल बाइंडिंग खोली गई थी, लेकिन काम को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया. नतीजा यह है कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और ब्रिटिश काल से जुड़े कई दुर्लभ दस्तावेज पिछले काफी समय से बिखरे पड़े हैं.

किताबों के फट चुके पेज रस्सियों में बंधी: उन्होंने बताया कि कई पुस्तकों के पन्ने फट चुके हैं, कई के पेज नंबर गायब हैं और लंबे समय से खुले पड़े रहने के कारण अब दीमक भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. सरस्वती पुस्तकालय के अध्यक्ष कमलकुमार ने बताया कि यह कार्य स्मार्ट सिटी उदयपुर फेज-1 के तहत कराया गया था। डिजिटाइजेशन के बाद पुस्तकों की बाइंडिंग संबंधित एजेंसी को करनी थी। कुछ पुस्तकों पर काम हुआ, लेकिन बाद में एजेंसी ने कार्य अधूरा छोड़ दिया। पुस्तकालय की ओर से कई बार एजेंसी को बाइंडिंग पूरी करने के लिए पत्र लिखे गए, लेकिन समाधान नहीं निकला।

कई किताबें लाइब्रेरी में बिखरी पड़ी हैं (ETV Bharat Udaipur)

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क्या फिर बच पाएगी यह धरोहर: ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर देखा कि कई ऐतिहासिक पुस्तकें बिखरे पन्नों के रूप में रखी हैं। कहीं पन्ने खुली अवस्था में हैं तो कहीं केवल रस्सियों से बांधकर छोड़ दिए गए हैं। जिन पुस्तकों को डिजिटाइजेशन के जरिए सुरक्षित रखने का उद्देश्य था, वही अब संरक्षण के अभाव में खराब होती नजर आ रही हैं.

स्मार्ट सिटी को डिजिटाइजेशन का काम: पुस्तकालय अध्यक्ष कमलकुमार ने बताया कि जिस फर्म को काम दिया गया था वह काम छोड़कर चली गई। इसको लेकर कई बार पत्र और फोन पर बात किए गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। यहां पर 100 से 200 साल पुरानी किताबें हैं। इस मामले में स्मार्ट सिटी के द्वारा फर्म पर मामला भी दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी में करीब 90,000 से ज्यादा पुस्तकें रखी गई हैं। 200 से ढाई सौ से ज्यादा बच्चे यहां बैठकर अध्ययन करते हैं। 1950 से ज्यादा ऐसे पाठक हैं जो पुस्तकें इश्यू कराकर पढ़ने के लिए ले जाते हैं.

कई दुर्लभ किताबों को नुकसान पहुंचा है (ETV Bharat Udaipur)

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मेवाड़ का सरस्वती भंडार: मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा सरस्वती भंडार देश के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में गिना जाता है। इसमें हस्तलिखित पांडुलिपियों के साथ विभिन्न विषयों के दुर्लभ मुद्रित ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा सन 1841 और 1860 के बीच इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इसका विकास उस प्राचीन पुस्तकालय से हुआ है जो महाराणा जगतसिंह प्रथम (ईस्वी सन् 1628 से 1652) और उनके पूर्ववर्ती महाराणाओं के समय 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राज ग्रंथालय और उदयपुराधीश का पुस्तकालय के नाम से विद्यमान था। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे व्यवस्थित किया और इसके प्राचीन नाम राज ग्रंथालय को बदलकर सरस्वती भंडार रखा, इस नाम से यह आज भी प्रसिद्ध है.

किताबों की बाइंडिंग खोल कर रख दी गई हैं (ETV Bharat Udaipur)

कैसे हुई शुरुआत: सन 1874 में महाराणा सज्जन सिंह ने सरस्वती भंडार के साथ ही सज्जन वाणी विलास नामक नाम का एक दूसरा पुस्तकालय स्थापित किया था. इस पुस्तकालय में उन्होंने काव्य, अलंकार, छंद, शाली क्षेत्र आदि विषयों का, जिनका उन्हें विशेष शौक था, उसके हस्तलिखित और मुद्रित ग्रंथ रखे. उस समय सज्जन वाणी विलास में 50 के लगभग लिखित ग्रंथ और 500 की लगभग मुद्रित पुस्तकें थी, जिसे सरस्वती भंडार में सम्मिलित कर दिया गया था.

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महाराणा का अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय होने से इसका उपयोग उन्होंने अपने निजी अथवा राजकीय कार्यों के लिए ही अधिकतर किया था. बाद मे स्थानीय अथवा बाहर से बहुत सारे विद्वानों कि पहुंच उनके संग्रह तक हो चुकी थी. कर्नल जेम्स टॉड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इस पुस्तकालय को ध्यान पूर्वक टटोला था, जबकि महाराणा भीम सिंह जी ने टॉड को 15 के लगभग संस्कृत, हिंदी तथा डिंगल के ग्रंथों की प्रतिलिपि भेंट की, जिसका हवाला उन्होंने अपने अमर ग्रंथ ‘ " एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान " में अनेक स्थान पर दिया है.

कई पुरानी किताबों को नुकसान पहुंचा है (ETV Bharat Udaipur)

इसके अलावा महाराणा ने प्राचीन मुद्राओं, ताम्रपत्रो, वंशावलिओं, चित्र दस्तावेजों आदि के रूप में और भी बहुत सी इतिहास विषयक सामग्री टॉड को प्रदान की थी. कर्नल टॉड की मृत्यु के बाद यह सब अमूल्य संपत्ति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के अधिकार में चली गई. इस समय यह सामग्री सोसाइटी के लंदन स्थित पुस्तकालय में रखी हुई हैं. कर्नल टॉड से भी अधिक विस्तृत उपयोग इस पुस्तकालय का महामहोपाध्याय कविराजा श्यामल दास ने मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद लिखते समय किया था.

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