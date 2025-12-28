ETV Bharat / state

पिंक सिटी में एक दिन में पहुंचे करीब एक लाख ट्यूरिस्ट, शहर में लगी पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें

पर्यटक वाहनों की लगी कतारें: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा के मुताबिक जयपुर में आमेर महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, जल महल समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे. सैलानियो ने किले-महलों की सुंदरता और स्थापत्य कला की खूब तारीफ की. जयपुर के आमेर महल में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं. शहर में एक दिन में करीब एक लाख पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे. आमेर रोड़ पर पर्यटक वाहनों की कतारें लगी हुई नजर आई.

जयपुर: शीतकालीन अवकाश के चलते पिंक सिटी सैलानियों से गुलजार है. रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक जयपुर शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. रविवार को जयपुर में करीब एक लाख पर्यटक जयपुर पहुंचे. विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, जल महल, झालाना लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. शहर की सड़कों पर पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें नजर आई.

अतिरिक्त होमगार्ड लगाए: उन्होंने बताया कि सैलानियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए सभी पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त होमगार्ड लगाए गए हैं. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है. सैलानी जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर घूम कर एंजॉय करते नजर आए. आमेर महल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. आमेर महल का शीश महल, मानसिंह महल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और विभिन्न जगह पर्यटकों को काफी आकर्षित करती हैं. शनिवार को करीब 65,000 से अधिक पर्यटक जयपुर में घूमने के लिए पहुंचे थे.

हवा महल पर उमड़े पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

65 हजार पर्यटक पहुंचे शनिवार को: आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक के मुताबिक रविवार को आमेर महल में करीब 18000 से अधिक पर्यटक पहुंचे. हवा महल अधीक्षक सरोजिनी चंचलानी के मुताबिक हवा महल में 15500 से अधिक पर्यटक पहुंचे. नाहरगढ़ अधीक्षक सोहनलाल चौधरी के मुताबिक नाहरगढ़ किले पर करीब 10000 से अधिक पर्यटक, अल्बर्ट हॉल अधीक्षक महेंद्र कुमार के मुताबिक बुधवार को अल्बर्ट हॉल में 9000 से अधिक पर्यटक, जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव के मुताबिक जंतर मंतर में 13500 से अधिक पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे. इसके अलावा जयगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल, हाथी गांव पार्क समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर भी हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे. शनिवार की बात की जाए, तो राजधानी जयपुर के सभी पर्यटक स्थलों पर कुल मिलाकर 65000 से अधिक पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे.

आमेर महल ने मोहा पर्यटकों का मन (ETV Bharat Jaipur)

लेपर्ड सफारी की बुकिंग फुल: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क समेत झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ लायन सफारी, नाहरगढ़ टाइगर सफारी में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए बुकिंग फुल चल रही है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की अठखेलियां और प्राकृतिक जगह ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया. पर्यटकों ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की अठखेलियो को अपने कैमरों में कैद किया.