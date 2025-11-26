ETV Bharat / state

RPSC की आवेदन वापसी सुविधा: 1.15 लाख फर्जी एप्लीकेशन हुए विदड्रॉ, आयोग को हुई करोड़ों की बचत

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू की गई "आवेदन विदड्रा" की पहल प्रभावी साबित हुई है. आयोग का यह निर्णय न केवल राजकोष की बचत का कारण बना है, बल्कि इसने भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी ला दी है. यह नवाचार वांछित योग्यता नहीं होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना आवेदन वापस लेने का अवसर देने के लिए प्रारंभ किया गया था.

इस सकारात्मक पहल के कारण केवल गंभीर और योग्य उम्मीदवार ही प्रतिस्पर्धा में बने रहे, जिससे परीक्षा आयोजन पर होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकने में आयोग को सफलता मिली है. यदि प्रति अभ्यर्थी की परीक्षा पर होने वाले व्यय का न्यूनतम औसत भी लिया जाए तो आवेदन विदड्रा किए जाने से हुई बचत का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचता है.

प्रक्रिया में आई तेजी: आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अनावश्यक आवेदनों के बोझ से आयोग को मुक्ति मिलने के कारण, आयोग अब बचे हुए योग्य उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और अंतिम चयन प्रक्रिया को अत्यधिक तेजी से पूरा करने में सक्षम हो पाया है. आरपीएससी का यह कदम एक पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध भर्ती तंत्र की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसे अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से भी अपनाया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- आरएएस भर्ती-2024: प्रथम चरण के साक्षात्कार पत्र अपलोड

अयोग्य अभ्यर्थियों पर कार्रवाई: उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों की ओर से वांछित योग्यता न होने पर भी आवेदन वापस नहीं लिया गया है, उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पूर्व में भी आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के अन्तर्गत योग्यता नहीं होते हुए भी आवेदन करने और इस संबंध में चेतावनी और अवसर देने के बावजूद आवेदन विदड्रॉ नहीं करने वाले 14 आवेदकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है.

संसाधनों की बचत और प्रशासनिक लाभ: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने कहा कि यह नवाचार केवल वित्तीय बचत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक लाभ भी महत्वपूर्ण हैं. लाखों की संख्या में अवांछित आवेदनों को प्रारंभिक चरण में ही बाहर कर देने से, प्रश्न-पत्र छपाई, परीक्षा केंद्र प्रबंधन, परीक्षा सत्र निर्धारण और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर होने वाले करोड़ों रुपये के सार्वजनिक व्यय की भारी बचत हुई है.