छत्तीसगढ़ में पतले और सुगंधित धान की खेती को मिलेगा बढ़ावा- शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम अगले हफ्ते मीटिंग करेगी. दोनों टीमें मिलकर एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेट के आधार पर स्पेशल पॉलिसी तैयार करेगी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना है जिससे किसानों की आय बढ़ सके. इसके साथ ही छोटी जोत के किसानों को खेती किसानी के अलावा पशुपालन, मत्स्यपालन और वानिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना है.

रायपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे. यहां उन्होंने कृषि विभाग की अहम मीटिंग में हिस्सा लिया. खेती किसानी को लेकर समीक्षा बैठक की. इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान ने अहम ऐलान किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी में रिसर्च की समस्या को भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे. इसके साथ ही वैरायटी की समस्या को दूर किया जाएगा. जिससे एक फसल पर निर्भरता कम किया जा सके. छत्तीसगढ़ में बेहतर समन्वय के साथ काम हो रहा है, और बेहतर करने की संभावनाएं भी है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च होना चाहिए. जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके.

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में लगातार कोशिशें हो रही है.आधुनिक कृषि उपकरणों एवं कृषि तकनीकों को अपनाकर नवाचार वाली खेती करने से फायदा होगा. इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, किसान मजबूत होंगे और देश समृद्ध होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य हो रहा है- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को मिलेगा सम्मान

शिवराज सिंह चौहान ने फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने संबंधी योजना, कृषि यंत्रों के वितरण के फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य जिला योजना की समीक्षा की. केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि अधिकारियों और सहयोगियों से संवाद कर टीम वर्क के साथ नवाचार पर ज़ोर दिया और कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा.शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस योजना, कृषि उन्नति, प्रधानमंत्री जनधन योजना और बागवानी मिशन योजना की समीक्षा की.

विविध फसलों के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है. फसल विविधिकरण के लिए यहां के जलवायु के अनुरूप अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में अलग-अलग फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है. पीएम सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को शत-प्रतिशत लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए. पॉम ऑयल और मखाना की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

सीएम साय ने केंद्र का जताया आभार

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया. सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उम्मीद से अधिक मदद मोदी सरकार से मिल रही है.