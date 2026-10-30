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यूपी में अर्णव इफेक्ट; चक्रवाती तूफान के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मुआवजे के लिए 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी देना अनिवार्य

तूफान का दिख रहा असर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अर्णव तूफान का असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है. चक्रवात के कारण प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. पूर्व यूपी के वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, गोरखपुर जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. चंदौली में भारी बारिश व तेज हवाओं के चलते धान की फसल में काफी नुकसान हुआ है. धान की फसल खेतों में गिर गए. मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 0.01 मिली मीटर के सापेक्ष 7.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 7113% अधिक है.



मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक बारिश

बीते 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरनगर जिले में सबसे अधिक बारिश 66 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बागपत में 57, बिजनौर में 51, मेरठ में 45, गाजियाबाद में 21, बलिया में 24, चंदौली में 21, वाराणसी में 37, सोनभद्र में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

राजधानी में झमाझम बारिश