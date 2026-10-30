यूपी में अर्णव इफेक्ट; चक्रवाती तूफान के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मुआवजे के लिए 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी देना अनिवार्य
राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में रिमझिम बारिश जारी, तेज रफ्तार हवा बढ़ा रही हैं ठंड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:38 PM IST
लखनऊ: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अर्णव तूफान का असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है. चक्रवात के कारण प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. पूर्व यूपी के वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, गोरखपुर जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. चंदौली में भारी बारिश व तेज हवाओं के चलते धान की फसल में काफी नुकसान हुआ है. धान की फसल खेतों में गिर गए. मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 0.01 मिली मीटर के सापेक्ष 7.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 7113% अधिक है.
मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक बारिश
बीते 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरनगर जिले में सबसे अधिक बारिश 66 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बागपत में 57, बिजनौर में 51, मेरठ में 45, गाजियाबाद में 21, बलिया में 24, चंदौली में 21, वाराणसी में 37, सोनभद्र में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
राजधानी में झमाझम बारिश
लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे रिमझिम बारिश शुरू हुई जो कि पूरे दिन भर रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा. इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश व कहीं हल्की बारिश जारी है. दिन भर बारिश होने और हवा चलने के कारण दिन में भी ठंड में इजाफा हुआ है. लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अर्णव तूफान का असर कम होने के कारण शनिवार को पूर्व उत्तर प्रदेश से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम प्रदेश में शुष्क बना रहेगा.
मुआवजे के लिए 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी
देवरिया: यूपी के देवरिया जिले में लगातार हो रही बेमौसम बारिश और चक्रवात अर्नव के असर से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है. इसे लेकर जिला कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है. जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले जिन किसानों की खड़ी फसल या खेत में काटकर सुखाने के लिए रखी गई धान की फसल बारिश और चक्रवात से खराब हुई है, उन्हें 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देना अनिवार्य है.
कहां करें शिकायत ?
किसान अपनी शिकायत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टोल फ्री नंबर 14447 या व्हाट्सऐप नंबर 7065514447 पर दर्ज करा सकते हैं.
कक्षा आठ तक के स्कूल बंद
श्रावस्ती: यूपी के श्रावस्ती जिले में चक्रवात ‘अर्णब’ का असर दिखने लगा है. शुक्रवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे. कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है. श्रावस्ती के साथ बहराइच और आसपास के जिलों में भी खराब मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
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