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बस्तर में अर्नब तूफान से तबाही, 53 मकान बर्बाद, 10 हेक्टेयर में लगी फसलों को नुकसान

बस्तर में अर्नब तूफान से हुई तबाही की तस्वीर ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्नब तूफान ने जमकर तबाही मचाई. सितंबर महीने में आये पहले चरण के तूफान में नुकसान हुआ ही. साथ ही अक्टूबर महीने में आई दूसरे चरण के तूफान से भी काफी नुकसान हुआ है. नुकसान का भी आंकड़ा सामने आया है. बस्तर में चक्रवाती तूफान अर्नब का खतरा भले ही टल गया हो और मौसम साफ होने के साथ जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा हो, लेकिन बस्तर में कहीं लोगों के आशियाने उजड़ गए, तो कहीं किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया.

अर्नब चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही 28 और 29 अक्टूबर दो दिनों तक बस्तर में लगातार अर्नब तूफान की वजह से भारी बारिश होती रही. चक्रवाती तूफान की वजह से तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया. कई जगह पेड़ उखड़ गए और घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.