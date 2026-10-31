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बस्तर में अर्नब तूफान से तबाही, 53 मकान बर्बाद, 10 हेक्टेयर में लगी फसलों को नुकसान

बस्तर में अर्नब तूफान ने तबाही के निशान छोड़े हैं. कई मकानों को नुकसान पहुंचा है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

ARNAB CYCLONE DEVASTATION
बस्तर में अर्नब तूफान से हुई तबाही की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2026 at 5:14 PM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्नब तूफान ने जमकर तबाही मचाई. सितंबर महीने में आये पहले चरण के तूफान में नुकसान हुआ ही. साथ ही अक्टूबर महीने में आई दूसरे चरण के तूफान से भी काफी नुकसान हुआ है. नुकसान का भी आंकड़ा सामने आया है. बस्तर में चक्रवाती तूफान अर्नब का खतरा भले ही टल गया हो और मौसम साफ होने के साथ जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा हो, लेकिन बस्तर में कहीं लोगों के आशियाने उजड़ गए, तो कहीं किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया.

अर्नब चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही

28 और 29 अक्टूबर दो दिनों तक बस्तर में लगातार अर्नब तूफान की वजह से भारी बारिश होती रही. चक्रवाती तूफान की वजह से तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया. कई जगह पेड़ उखड़ गए और घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बस्तर में अर्नब तूफान ने मचाई बर्बादी (ETV BHARAT)

50 से ज्यादा मकानों को नुकसान

बस्तर अपर कलेक्टर दिलेराम दहिरे से मिली प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक बस्तर जिले के पांच ब्लॉकों में तूफान के चलते कुल 53 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनमें 20 मकान पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 33 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.

Arnab storm havoc in Bastar
अर्नब तूफान से बस्तर में तबाही (ETV BHARAT)

बस्तर जिला प्रशासन सर्वे में जुटा

बकावंड तहसील क्षेत्र में चार किसानों की करीब 10 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की जानकारी सामने आई है. लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, बस्तर, बास्तानार और दरभा ब्लॉक में हुए नुकसान के बाद प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है. प्रभावित परिवारों और किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. ताकि नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके.

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बस्तर में अर्नब तूफान की तबाही

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