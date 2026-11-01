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छत्तीसगढ़ के किसानों पर अर्नब तूफान की मार, धान की फसल बर्बाद, मुआवजे का इंतजार

अर्नब तूफान का धान किसानों पर असर ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों पर अर्नब तूफान कहर बनकर टूटा है. प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. इस बारिश से खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं. एक तरफ पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की खुशी में झूम रहा है तो दूसरी तरफ अन्नदाता और किसान बेमौसम बारिश और अर्नब चक्रवात का असर झेल रहे हैं. किसान चक्रवात के कारण हुई बारिश और नुकसान से परेशान दिख रहे हैं.

धान तिहार पर पड़ा असर किसान धान कटाई का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे. धान तिहार के रंग में डूबने को बेताब थे. उनके इन संपनों पर चक्रवात अर्नब ने पानी फेर दिया. राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर वनांचल तक, हजारों एकड़ में लगी धान की फसल इस चक्रवाती बारिश की भेंट चढ़ गई है. तेज हवाओं के कारण धान के पौधे खेतों में ही बिछ गए हैं और लगातार पानी जमा होने से फसलों के सड़ने का खतरा पैदा हो गया है.