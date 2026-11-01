छत्तीसगढ़ के किसानों पर अर्नब तूफान की मार, धान की फसल बर्बाद, मुआवजे का इंतजार
सूरजपुर के किसानों की फसल अर्नब तूफान की भेंट चढ़ गई है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 10:05 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों पर अर्नब तूफान कहर बनकर टूटा है. प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. इस बारिश से खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं. एक तरफ पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की खुशी में झूम रहा है तो दूसरी तरफ अन्नदाता और किसान बेमौसम बारिश और अर्नब चक्रवात का असर झेल रहे हैं. किसान चक्रवात के कारण हुई बारिश और नुकसान से परेशान दिख रहे हैं.
धान तिहार पर पड़ा असर
किसान धान कटाई का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे. धान तिहार के रंग में डूबने को बेताब थे. उनके इन संपनों पर चक्रवात अर्नब ने पानी फेर दिया. राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर वनांचल तक, हजारों एकड़ में लगी धान की फसल इस चक्रवाती बारिश की भेंट चढ़ गई है. तेज हवाओं के कारण धान के पौधे खेतों में ही बिछ गए हैं और लगातार पानी जमा होने से फसलों के सड़ने का खतरा पैदा हो गया है.
किसानों को सता रही कर्ज चुकाने की चिंता
सूरजपुर के किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है. बेमौसम बारिश और तूफान की वजह से खेत में खड़ी धान की फसल जमीन पर पसरी है. किसानों को अब यह चिंता सताने लगी है कि जो उसने खाद के लिए बैंक से ऋण लिया था. वह उस ऋण को अब किस तरह चुका पाएगा. कृषि विभाग सहित जिमेदार अधिकारी अभी तक इन किसानों तक नहीं पहुंच सके हैं. जिसकी वजह से इन किसानों को हुए नुकसान का मूल्यांकन नहीं हो सका है.
किसानों को मुआवजे का इंतजार
एक तरफ जहां किसान मजदूरी कर अपना कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं. तो वहीं प्रशासन जल्द से जल्द किसानों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की बात कर रहा है. सीएम विष्णुदेव साय ने भी सभी जिले के कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं. जिससे किसानों को सही समय पर मुआवजा मिल सके.