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SPECIAL: अर्नब ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, कारोबार पर छाए संकट के बादल

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली का त्योहार नजदीक है. घरों को रोशन करने के लिए बाजारों में मिट्टी के दीये, खिलौने और सजावटी सामान सजने चाहिए, लेकिन इस बार चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ ने कुम्हारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जिस मौसम में उनके घरों और दुकानों में दीपावली की तैयारियां अपने चरम पर होनी चाहिए थीं, उस समय बारिश और बादलों ने उनकी मेहनत को मुश्किल में डाल दिया है. मिट्टी से आकार लेकर लोगों के घरों तक पहुंचने वाले दीये और दूसरे सामान मौसम की मार झेल रहे हैं. इसका असर सीधे कुम्हारों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है.

मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दीपावली साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है. कुम्हार दिन-रात मेहनत कर दीये, मिट्टी के खिलौने और सजावटी सामान तैयार करते हैं. उम्मीद रहती है कि त्योहार के दौरान अच्छी बिक्री होगी और पूरे साल की मेहनत का कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा. लेकिन इस बार मौसम ने उनकी तैयारियों को प्रभावित कर दिया है.