SPECIAL: अर्नब ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, कारोबार पर छाए संकट के बादल
अर्नब तूफान से ना सिर्फ किसानों को बल्कि कुम्हारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 3:44 PM IST
रांची: दीपावली का त्योहार नजदीक है. घरों को रोशन करने के लिए बाजारों में मिट्टी के दीये, खिलौने और सजावटी सामान सजने चाहिए, लेकिन इस बार चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ ने कुम्हारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जिस मौसम में उनके घरों और दुकानों में दीपावली की तैयारियां अपने चरम पर होनी चाहिए थीं, उस समय बारिश और बादलों ने उनकी मेहनत को मुश्किल में डाल दिया है. मिट्टी से आकार लेकर लोगों के घरों तक पहुंचने वाले दीये और दूसरे सामान मौसम की मार झेल रहे हैं. इसका असर सीधे कुम्हारों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है.
मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दीपावली साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है. कुम्हार दिन-रात मेहनत कर दीये, मिट्टी के खिलौने और सजावटी सामान तैयार करते हैं. उम्मीद रहती है कि त्योहार के दौरान अच्छी बिक्री होगी और पूरे साल की मेहनत का कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा. लेकिन इस बार मौसम ने उनकी तैयारियों को प्रभावित कर दिया है.
खुले आसमान के नीचे रखे सामान को बारिश से बचाना भी चुनौती
कुम्हारों की सबसे बड़ी परेशानी मिट्टी के सामान को सुखाने की है. दीये और दूसरे सामान तैयार होने के बाद उन्हें धूप में सुखाना जरूरी होता है. इसके बाद ही उनकी रंगाई और पकाने की प्रक्रिया पूरी हो पाती है. लगातार बारिश और धूप नहीं निकलने के कारण मिट्टी के सामान ठीक से सूख नहीं पा रहे हैं. खुले आसमान के नीचे रखे सामान को बारिश से बचाना भी चुनौती बन गया है. कई बार तैयार सामान को सुरक्षित जगह पर रखने की मशक्कत करनी पड़ती है. इससे काम की रफ्तार धीमी हो गई है.
वहीं, भट्ठियों में आग जलाना भी आसान नहीं रह गया है. नमी और बारिश के कारण भट्ठी तैयार करने और सामान पकाने में परेशानी हो रही है. मिट्टी के सामान को पकाने के बाद उन पर रंग और सजावट का काम किया जाता है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने से यह काम भी प्रभावित है. कुम्हारों का कहना है कि जब मिट्टी के सामान सूख ही नहीं पा रहे हैं तो उनकी रंगाई कैसे करें. एक तरफ तैयार सामान को सुरक्षित रखने की चिंता है, तो दूसरी तरफ नए सामान बनाने का काम भी प्रभावित हो रहा है.
मौसम के कारण नुकसान
कारोबारियों के मुताबिक, इस मौसम में हर दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है. दीपावली के लिए जिस समय अधिक से अधिक सामान तैयार कर बाजार में पहुंचाना था, उस समय मौसम के कारण उत्पादन ही प्रभावित हो रहा है. उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर समय पर सामान तैयार नहीं हुआ तो त्योहार के दौरान होने वाली बिक्री का मौका भी हाथ से निकल सकता है. दीपावली का कारोबार कुछ ही दिनों का होता है. ऐसे में इन दिनों का नुकसान बाद में पूरा करना आसान नहीं होता.
हालांकि, मिट्टी के सामान बेचने वाले विक्रेताओं की परेशानी बनाने वाले कुम्हारों से कुछ अलग है. एक विक्रेता ने बताया कि बारिश के कारण सामान तैयार करने वालों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. दुकानों पर सामान बेचने वालों को उतनी परेशानी नहीं है, जितनी परेशानी उत्पादन से जुड़े लोगों को हो रही है. सामान समय पर तैयार नहीं होगा तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा भी नहीं.
साल भर की कमाई का एक बड़ा सहारा
कुम्हारों के लिए दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि साल भर की कमाई का एक बड़ा सहारा है. मिट्टी के दीये बनाते समय वे सिर्फ सामान नहीं तैयार करते, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदें भी उससे जोड़ते हैं. लेकिन इस बार आसमान से बरसती बारिश उनकी मेहनत और कमाई दोनों पर भारी पड़ रही है. घरों को रोशन करने वाले दीये बनाने वाले कुम्हार खुद अपने कारोबार में छाए अंधेरे से परेशान हैं. उन्हें अब उम्मीद है कि मौसम जल्द साफ होगा, धूप निकलेगी और दीपावली से पहले उनका काम फिर रफ्तार पकड़ सकेगा.
ये भी पढ़ें:
Special: जिनके बनाए दीयों से घर होते हैं रोशन, वही गम में बिता रहे जिंदगी, संकट में पलामू के 30 हजार कुम्हार परिवार
SPECIAL: दीयों में रंग भरकर बच्चों के भविष्य में रोशनी भर रहीं महिलाएं, मेहनत की लौ से रोशन हो रही विशेष बच्चों की जिंदगी