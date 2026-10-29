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अर्नब साइक्लोन का उत्तराखंड पर असर! कई जिलों में बारिश के आसार, अगले 24 घंटे भारी

अर्नब साइक्लोन उत्तराखंड असर ( ETV Bharat )

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है. राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है. ठंड बढ़ने लगी है. इस बीच अर्नब साइक्लोन से जुड़े मौसमी सिस्टम के कारण भी राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इसका उत्तराखंड पर सीधा असर होने की आशंका नहीं है, लेकिन इससे जुड़े वायुमंडलीय बदलाव बारिश की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हुआ है.