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अर्णब तूफान 1 हजार किमी दूर टकराया, असर मध्य प्रदेश तक कैसे? देर रात से तूफानी बारिश, आज भी ऑरेंज अलर्ट

अर्णब का असर मध्य प्रदेश पर ( Etv Bharat )

शहडोल/मंडला/जबलपुर : अर्णब साइक्लोन का असर तटीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि मध्य व उत्तरी भारत पर भी पड़ा है. बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफानी हवाएं छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं और इसी के साथ आ रही नमी से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. शहडोल जिले में बीती रात से ही मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादल छा गए थे, वहीं बुधवार शाम से रात तक झमाझम ब बारिश हुई. पूर्वी मध्य प्रदेश में इस तूफान का असर देखने मिला है, शहडोल के साथ मंडला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, वहीं जबलपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं.

1 हजार किमी दूर उठे तूफान का असर मध्य प्रदेश पर (Etv Bharat) शहडोल में तेज बारिश से किसान चिंता में शहडोल में हुई इस बेमौसम बरसात ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है.क्योंकि इन दिनों खरीफ सीजन की फसल किसानों के खेतों पर पक कर तैयार है. कुछ किसान उड़द, तिल, धान की फसलों की कटाई भी कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को खड़ी फसल खराब होने की चिंता है. मजगवां गांव की रहने वाली बेरमतिया बैगा बताती हैं, '' मेहनत तो कर लिए हैं खेतों पर फसल भी तैयार है लेकिन लगता है बारिश इस बार फिर से खेल बिगाड़ेगी. मेहनत ना बर्बाद हो जाए.''

प्रदेश के कई जिलों में चलेंगी तूफानी हवाएं (Etv Bharat) अर्णब का असर, और बारिश हुई तो फसल पर संकट चटहा गांव के रहने वाले सत्य कुमार सिंह बताते हैं, '' पता चला है कि अर्णब तूफआन का असर है. कल तो बादल बस छाए थे, लेकिन आज शाम जमकर बारिश भी हो गई है, जिससे चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों पर धान की फसल तैयार है. एक-दो दिन से काटने की तैयारी में थे, उड़द की फसल खलिहान पर रखी हुई है. अगर ज्यादा बारिश हुई तो फसल बर्बाद होगी.'' 29 अक्टूबर के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD) कुछ किसानों को हो सकता है बारिश से फायदा सत्य कुमार कहते हैं कि जिन किसानों की फसल अभी पकी नहीं है और जिन्होंने बारिश की कमी के चलते धान की रोपाई थोड़ी पीछे की थी, ऐसे किसानों के लिए ये बारिश फायदा कर सकती है. लेकिन जिनकी फसल पककर तैयार थी, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है. शहडोल में शाम से रात तक होती रही बारिश (Etv Bharat) अर्णब तूफान 1 हजार किमी दूर, असर यहां तक कैसे?