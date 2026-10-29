अर्णब तूफान 1 हजार किमी दूर टकराया, असर मध्य प्रदेश तक कैसे? देर रात से तूफानी बारिश, आज भी ऑरेंज अलर्ट
आंध्र प्रदेश से टकराया खतरनाक तूफान अर्णब, मध्य प्रदेश तक असर, तेज हवाओं के साथ प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश,किसानों की बढ़ी टेंशन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:46 AM IST
शहडोल/मंडला/जबलपुर : अर्णब साइक्लोन का असर तटीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि मध्य व उत्तरी भारत पर भी पड़ा है. बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफानी हवाएं छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं और इसी के साथ आ रही नमी से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. शहडोल जिले में बीती रात से ही मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादल छा गए थे, वहीं बुधवार शाम से रात तक झमाझम ब बारिश हुई. पूर्वी मध्य प्रदेश में इस तूफान का असर देखने मिला है, शहडोल के साथ मंडला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, वहीं जबलपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं.
शहडोल में तेज बारिश से किसान चिंता में
शहडोल में हुई इस बेमौसम बरसात ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है.क्योंकि इन दिनों खरीफ सीजन की फसल किसानों के खेतों पर पक कर तैयार है. कुछ किसान उड़द, तिल, धान की फसलों की कटाई भी कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को खड़ी फसल खराब होने की चिंता है. मजगवां गांव की रहने वाली बेरमतिया बैगा बताती हैं, '' मेहनत तो कर लिए हैं खेतों पर फसल भी तैयार है लेकिन लगता है बारिश इस बार फिर से खेल बिगाड़ेगी. मेहनत ना बर्बाद हो जाए.''
अर्णब का असर, और बारिश हुई तो फसल पर संकट
चटहा गांव के रहने वाले सत्य कुमार सिंह बताते हैं, '' पता चला है कि अर्णब तूफआन का असर है. कल तो बादल बस छाए थे, लेकिन आज शाम जमकर बारिश भी हो गई है, जिससे चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों पर धान की फसल तैयार है. एक-दो दिन से काटने की तैयारी में थे, उड़द की फसल खलिहान पर रखी हुई है. अगर ज्यादा बारिश हुई तो फसल बर्बाद होगी.''
कुछ किसानों को हो सकता है बारिश से फायदा
सत्य कुमार कहते हैं कि जिन किसानों की फसल अभी पकी नहीं है और जिन्होंने बारिश की कमी के चलते धान की रोपाई थोड़ी पीछे की थी, ऐसे किसानों के लिए ये बारिश फायदा कर सकती है. लेकिन जिनकी फसल पककर तैयार थी, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है.
अर्णब तूफान 1 हजार किमी दूर, असर यहां तक कैसे?
मौसम विशेषज्ञ की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के चलते नमी से भरी हवाएं मध्य भारत और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर आ रही हैं. भले ही इस तूफान का लैंडफॉल मध्य प्रदेश से 1 हजार किमी से ज्यादा दूर आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्र पर हुआ लेकिन ये इतना ताकतवर है कि हवाएं मुड़कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं. इसी वजह से घने बादलों का निर्माण हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी हवाओं के संगम की वजह से अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 29 अक्टूबर को भी शहडोल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, और 30 अक्टूबर तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम पानी की संभावना है, इसके बाद फिर धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगेगा.''
आज एमपी के इन जिलों में दिखेगा अर्णब तूफान का असर
गुरुवार 29 अक्टूबर को भी अर्णब तूफान का असर देखने मिलेगा. मध्य प्रदेश के शहडोल के साथ रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में अति भारी वर्षा, तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने का अलर्ट हैं. यहां हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक चल सकती हैं. इसके साथ ही जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, भोपाल, उमरिया, डिंडोरी समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ा रहेगा.
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मंडला में भी अर्णब का असर, तूफानी बारिश
अर्णव तूफान का असर मंडला जिले में भी देखने मिला. बुधवार को यहां के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. मंडला शहर सहित बिछिया, नैनपुर, निवास और घुघरी इलाकों में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे. दोपहर होते ही तेज हवाओं के साथ रुक-रुक कर बारिश होती रही. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली के खंभों और पुराने पेड़ों से दूरी बनाकर रखें.