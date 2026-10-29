Arnab Cyclone : 31 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की भी आशंका
बिहार में अर्नब चक्रवात का असर दिखने लगा है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही हवा रफ्तार से बह रही है.
Published : October 29, 2026 at 7:23 AM IST
पटना : बिहार में मौसम विभाग ने साइक्लोन अर्नब को लेकर चेतावनी जारी की है. इसका असर आज से 31 अक्टूबर तक प्रचंड रूप में देखने को मिलेगा. चक्रवात का प्रभाव इतना भीषण होगा कि बिहार के 26 जिलों में यलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात के खतरे की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में इन जिलों पर ज्यादा होगा असर
प्रभावित होने वाले प्रमुख जिलो में पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, गया, खगड़िया, लखीसराय, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण तथा पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
https://t.co/KsBb7KJlNN— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 27, 2026
तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
भीषण चक्रवता अर्नब अपने साथ बिहार में तेज हवाएं लेकर इंटर करेगा. इसके चलते 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट दिया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान काफी एहतियात बरतना होगा.
https://t.co/JY1Pjai7k4— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 28, 2026
बढ़ाई गई सतर्कता
मौसम विभाग की मानें तो आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराने के बाद चक्रवात अर्नब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसका असर काफी व्यापक और लगभग आधे भारत के हिस्से को इसने कवर कर रखा है. कई राज्य अर्नब चक्रवात की चपेट में आएंगे, इसलिए IMD की चेतावनी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है.
ये भी पढ़ें-
- सावधान बिहार ! आ रहा तबाही का चक्रवात 'अर्नब', 5 दिनों तक रुक-रुककर होगी बारिश, अलर्ट जारी
- आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का लैंडफॉल जारी: 150 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात
- ओडिशा में चक्रवात अर्नब का असर: एक लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, दक्षिण के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी