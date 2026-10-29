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Arnab Cyclone : 31 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की भी आशंका

बिहार में अर्नब चक्रवात का असर दिखने लगा है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही हवा रफ्तार से बह रही है.

Arnab Cyclone Bihar
31 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2026 at 7:23 AM IST

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पटना : बिहार में मौसम विभाग ने साइक्लोन अर्नब को लेकर चेतावनी जारी की है. इसका असर आज से 31 अक्टूबर तक प्रचंड रूप में देखने को मिलेगा. चक्रवात का प्रभाव इतना भीषण होगा कि बिहार के 26 जिलों में यलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात के खतरे की चेतावनी जारी की गई है.

बिहार में इन जिलों पर ज्यादा होगा असर

प्रभावित होने वाले प्रमुख जिलो में पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, गया, खगड़िया, लखीसराय, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण तथा पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी

भीषण चक्रवता अर्नब अपने साथ बिहार में तेज हवाएं लेकर इंटर करेगा. इसके चलते 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट दिया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान काफी एहतियात बरतना होगा.

बढ़ाई गई सतर्कता

मौसम विभाग की मानें तो आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराने के बाद चक्रवात अर्नब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसका असर काफी व्यापक और लगभग आधे भारत के हिस्से को इसने कवर कर रखा है. कई राज्य अर्नब चक्रवात की चपेट में आएंगे, इसलिए IMD की चेतावनी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है.

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बिहार में अर्नब चक्रवात
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