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Arnab Cyclone : 31 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की भी आशंका

31 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में मौसम विभाग ने साइक्लोन अर्नब को लेकर चेतावनी जारी की है. इसका असर आज से 31 अक्टूबर तक प्रचंड रूप में देखने को मिलेगा. चक्रवात का प्रभाव इतना भीषण होगा कि बिहार के 26 जिलों में यलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात के खतरे की चेतावनी जारी की गई है.

बिहार में इन जिलों पर ज्यादा होगा असर