ड्रोन पायलट की मुफ्त ट्रेनिंग ले रहीं महिलाएं; आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया मौका
सूर्य ड्रोन नारी शिवानी तोमर ने बताया कि 20 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मुफ्त दी गई है.
Published : January 15, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ: आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन अब नारियों को सिर्फ घर के उत्पाद बनाने की ही ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें ऐसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रहा है जो उन्हें तकनीक के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है और रोजगार का भी जरिया बन रहा है. आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अब महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की तकनीक सिखाई जा रही है.
20 महिलाओं की दी गयी ट्रेनिंग: 20 महिलाओं का एक बैच यह ट्रेनिंग ले चुका है और इसका सर्टिफिकेट भी आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष की तरफ से उन्हें दिया जा चुका है. अब तीन माह की ट्रेनिंग लेने के बाद ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों को ड्रोन उड़ाने की तकनीक यही नारियां सिखाएंगी. इन नारियों को आवा लखनऊ की अध्यक्ष ने सूर्य ड्रोन नारियां नाम दिया है.
ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मुफ्त मिली: सूर्य ड्रोन नारी शिवानी तोमर बताती हैं कि आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) की तरफ से 20 नारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी गई है. यह ट्रेनिंग हमने पूरी कर ली है. 20 दिन की ट्रेनिंग थी और चार दिन की थिअरी क्लास चली, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ. टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद हमारी फील्ड ट्रेनिंग हुई जिसमें दो कैटेगरी की ट्रेनिंग हुई. सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग दी गई और स्मॉल ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई.
तीन महीने के बाद दे सकते हैं ट्रेनिंग: उसके बाद हमें एग्रीकल्चर ड्रोन भी उड़ाया. अब हम खुद को एम्प्लॉय कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में स्प्रे कर सकते हैं और वीडियोग्राफी भी बना सकते हैं. हमने एक इंस्टिट्यूट में अप्लाई किया था हमें मौका मिला है कि 11th और 12th क्लास के बच्चों को ड्रोन फ्लाइंग के लिए ट्रेंड कर सकते हैं. उसके लिए हमें इंटर्नशिप दे दी गई है.
रुचिरा सेनगुप्ता से हुई मुलाकात: उनकी तीन महीने की ट्रेनिंग हम लेंगे उसके बाद एज ए ट्रेनर हम स्कूलों में बच्चों को ट्रेंड कर पाएंगे. शिवानी तोमर बताती हैं कि आवा की क्षेत्रीय अध्यक्ष रुचिरा सेनगुप्ता से भी हमें मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है.
आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का क्या है काम:
- सैनिकों के जीवनसाथी, बच्चों और आश्रितों को सहारा देना.
- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सहायता और जानकारी प्रदान करना. उन्हें योजनाओं से जोड़ना.
- सैन्य स्टेशनों पर उपहार की दुकानों (आउटलेट्स) का संचालन करना, जहां वीर नारियों और आश्रितों को प्राथमिकता मिलती है.
- त्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाना (जिनमें नर्सरी शिक्षक ट्रेनिंग, ब्यूटीशियन, सिलाई).
- विशेष बच्चों के लिए 'आशा' स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 'विश्वास' चलाना.
