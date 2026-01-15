ETV Bharat / state

ड्रोन पायलट की मुफ्त ट्रेनिंग ले रहीं महिलाएं; आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया मौका

लखनऊ: आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन अब नारियों को सिर्फ घर के उत्पाद बनाने की ही ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें ऐसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रहा है जो उन्हें तकनीक के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है और रोजगार का भी जरिया बन रहा है. आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अब महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की तकनीक सिखाई जा रही है.

20 महिलाओं की दी गयी ट्रेनिंग: 20 महिलाओं का एक बैच यह ट्रेनिंग ले चुका है और इसका सर्टिफिकेट भी आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष की तरफ से उन्हें दिया जा चुका है. अब तीन माह की ट्रेनिंग लेने के बाद ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों को ड्रोन उड़ाने की तकनीक यही नारियां सिखाएंगी. इन नारियों को आवा लखनऊ की अध्यक्ष ने सूर्य ड्रोन नारियां नाम दिया है.

जानकारी देतीं शिवानी तोमर. (Video Credit: ETV Bharat)

ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मुफ्त मिली: सूर्य ड्रोन नारी शिवानी तोमर बताती हैं कि आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) की तरफ से 20 नारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी गई है. यह ट्रेनिंग हमने पूरी कर ली है. 20 दिन की ट्रेनिंग थी और चार दिन की थिअरी क्लास चली, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ. टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद हमारी फील्ड ट्रेनिंग हुई जिसमें दो कैटेगरी की ट्रेनिंग हुई. सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग दी गई और स्मॉल ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई.