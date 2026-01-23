ETV Bharat / state

जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद, 400 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, 1 साल पहले हुई थी शादी, हादसे में 10 जवान शहीद

जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद ( Etv Bharat )