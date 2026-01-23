जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद, 400 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, 1 साल पहले हुई थी शादी, हादसे में 10 जवान शहीद
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया. जिसमें झज्जर के जवान मोहित भी शहीद हो गए.
Published : January 23, 2026 at 11:36 AM IST
झज्जर: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. शहीद हुए जवानों में हरियाणा के झज्जर जिले के मोहित भी शामिल हैं. हादसे की जानकारी परिजनों को गुरुवार देर शाम मिली. दुखद सूचना मिलने से परिजनों समेत इलाके में शोक की लहर है.
एक साल पहले हुई थी जवान की शादी: शहीद मोहित के पैतृक गांव गिजाड़ोध में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने बताया कि मोहित पांच साल पहले ही आर्मी में भर्ती हुए थे. करीब एक साल पहले ही मोहित की शादी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, मोहित की पार्थिव देह आज, शुक्रवार को गांव पहुंचने की सूचना मिली है. सेना द्वारा जवान का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा. प्रशासन की ओर से भी देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवान मोहित को अंतिम विदाई दी जाएगी.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाला है। इस दुर्घटना में मातृभूमि की सेवा करते हुए हमारे 10 वीर जवानों की शहादत से मन पीड़ा से भर गया।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) January 22, 2026
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में…
सड़क हादसे में 10 जवान शहीद: बता दें कि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि "सड़क पर बर्फ होने की वजह से चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और बड़ा हादसा हो गया". वहीं, सेना अधिकारी ने बताया कि "गाड़ी में सवार कुल 21 जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे. भद्रवाह-चंबा रोड जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है. रास्ते में ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां है. कई जगह पर तीखे मोड है और सड़क काफी संकरी है. बर्फबारी के बाद यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है".
Deeply saddened by the tragic road accident in Doda in which we lost 10 brave soldiers of the Indian Army. My heartfelt condolences to the bereaved families.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 22, 2026
The injured soldiers are receiving medical care and all necessary directions have been given to ensure the best possible…
सीएम सैनी और अमित शाह ने जताया दुख: हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक प्रकट किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा है कि "जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाला है. इस दुर्घटना में मातृभूमि की सेवा करते हुए हमारे 10 वीर जवानों की शहादत से मन पीड़ा से भर गया. दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल हुए जवानों के भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ॐ शांति!"
जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। इस हादसे में हमने अपने जिन वीर जवानों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायल जवानों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सभी जवान शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों, ईश्वर से यह कामना…— Amit Shah (@AmitShah) January 22, 2026
ये भी पढ़ें:जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा: सेना का बुलेट प्रूफ वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, 11 घायल
ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा : डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख