ETV Bharat / state

जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद, 400 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, 1 साल पहले हुई थी शादी, हादसे में 10 जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया. जिसमें झज्जर के जवान मोहित भी शहीद हो गए.

जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद
जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. शहीद हुए जवानों में हरियाणा के झज्जर जिले के मोहित भी शामिल हैं. हादसे की जानकारी परिजनों को गुरुवार देर शाम मिली. दुखद सूचना मिलने से परिजनों समेत इलाके में शोक की लहर है.

एक साल पहले हुई थी जवान की शादी: शहीद मोहित के पैतृक गांव गिजाड़ोध में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने बताया कि मोहित पांच साल पहले ही आर्मी में भर्ती हुए थे. करीब एक साल पहले ही मोहित की शादी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, मोहित की पार्थिव देह आज, शुक्रवार को गांव पहुंचने की सूचना मिली है. सेना द्वारा जवान का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा. प्रशासन की ओर से भी देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवान मोहित को अंतिम विदाई दी जाएगी.

सड़क हादसे में 10 जवान शहीद: बता दें कि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि "सड़क पर बर्फ होने की वजह से चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और बड़ा हादसा हो गया". वहीं, सेना अधिकारी ने बताया कि "गाड़ी में सवार कुल 21 जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे. भद्रवाह-चंबा रोड जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है. रास्ते में ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां है. कई जगह पर तीखे मोड है और सड़क काफी संकरी है. बर्फबारी के बाद यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है".

सीएम सैनी और अमित शाह ने जताया दुख: हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक प्रकट किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा है कि "जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाला है. इस दुर्घटना में मातृभूमि की सेवा करते हुए हमारे 10 वीर जवानों की शहादत से मन पीड़ा से भर गया. दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल हुए जवानों के भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ॐ शांति!"

ये भी पढ़ें:जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा: सेना का बुलेट प्रूफ वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, 11 घायल

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा : डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

TAGGED:

HARYANA SOLDIER MOHIT MARTYRED
VILLAGE GIJARODH JHAJJAR
डोडा में सेना वाहन दुर्घटनाग्रस्त
झज्जर का जवान शहीद
ARMY VEHICLE MET ACCIDENT IN DODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.