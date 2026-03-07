ETV Bharat / state

जैसलमेर में सेना के ट्रक से टकराई कार, आर्मी जवान की मौत, लोंगेवाला से लौट रहा था हवलदार राजविंदर

हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त ( फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर )

जैसलमेर : सेना के ट्रक और एक कार के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में एक आर्मी जवान की मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और जवान का शव गाड़ी के अंदर ही फंस गया. काफी प्रयासों के बाद क्रेन की मदद से लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया. हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर-लोंगेवाला मार्ग पर गमनेवाला गांव के पास हुआ. घटना के बाद शव को रामगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. बताया जा रहा है कि सेना के ट्रक में दो जवान सवार थे, जो रामगढ़ से लोंगेवाला की ओर जा रहे थे. इस मामले में सेना के अधिकारियों ने रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इसे भी पढ़ें: टांके में डूबने से तीन मासूम भाई-बहनों की मौत, मां की हालत गंभीर