जैसलमेर में सेना के ट्रक से टकराई कार, आर्मी जवान की मौत, लोंगेवाला से लौट रहा था हवलदार राजविंदर
टक्कर इतनी भीषण थी कि जवान का शव गाड़ी में बुरी तरह फंस गया.
Published : March 7, 2026 at 11:50 AM IST
जैसलमेर : सेना के ट्रक और एक कार के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में एक आर्मी जवान की मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और जवान का शव गाड़ी के अंदर ही फंस गया. काफी प्रयासों के बाद क्रेन की मदद से लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया. हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर-लोंगेवाला मार्ग पर गमनेवाला गांव के पास हुआ.
घटना के बाद शव को रामगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. बताया जा रहा है कि सेना के ट्रक में दो जवान सवार थे, जो रामगढ़ से लोंगेवाला की ओर जा रहे थे. इस मामले में सेना के अधिकारियों ने रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
तनोट थाना प्रभारी जीत राम के अनुसार हवलदार राजविंदर सिंह (40) स्विफ्ट कार से जैसलमेर आर्मी कैंट से लोंगेवाला आए थे. वे अपने दोस्तों से मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गमनेवाला गांव के पास सामने से आ रहे सेना के ट्रक से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हवलदार राजविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना मिलने पर तनोट पुलिस और सेना के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. कार की हालत इतनी खराब थी कि शव को सामान्य तरीके से बाहर निकालना संभव नहीं था. इसके बाद सेना के रिकवरी वाहन को मौके पर बुलाया गया. मशीनों से कार के हिस्सों को काटने के बाद क्रेन की सहायता से करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका.