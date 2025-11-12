ETV Bharat / state

सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं करेगी स्थापित, 150 के करीब घरों को होगा ये फायदा

विंड परियोजना से सालाना 68-80 हजार किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120-160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:43 AM IST

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. सीएम सुक्खू ने मंगलवार को भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना की जा रही कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की है.

इस दौरान जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. इस परियोजना से सालाना 68 हजार से 80 हजार किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है. सीएम सुक्खू ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है. वर्ष 2024 में सैलानियों की संख्या करीब 21 हजार थी, जो 2025 में साढ़े तीन गुना वृद्धि बढ़कर 70 हजार से अधिक हो गई.

सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं देने का निर्देश दिया, ताकि उनका समग्र अनुभव बेहतर हो सके. राज्य सरकार ने शिपकी-ला के माध्यम से व्यापार गतिविधियों को फिर शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और सकारात्मक संकेत मिले हैं. राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के कारण, भारत और चीन दोनों लिपुलेख दर्रे, शिपकी-ला दर्रे और नाथू-ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं. उन्होंने रंगरिक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और सेना के अधिकारियों से परियोजना पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और संपर्क को काफी बढ़ावा मिलेगा.

