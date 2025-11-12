ETV Bharat / state

सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं करेगी स्थापित, 150 के करीब घरों को होगा ये फायदा

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. सीएम सुक्खू ने मंगलवार को भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना की जा रही कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की है.

इस दौरान जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. इस परियोजना से सालाना 68 हजार से 80 हजार किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है. सीएम सुक्खू ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है. वर्ष 2024 में सैलानियों की संख्या करीब 21 हजार थी, जो 2025 में साढ़े तीन गुना वृद्धि बढ़कर 70 हजार से अधिक हो गई.

सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत