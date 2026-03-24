बहरागोड़ा से बरामद अमेरिकन बमों को सेना की टीम ने रेत की बोरियों से कवर किया, आवाजाही पर रोक
पूर्वी सिंहभूम में दो अमेरिकन बम बरामद होने के बाद सेना अलर्ट है. सेना की टीम ने पहुंचकर दोनों बमों की जांच की.
Published : March 24, 2026 at 5:29 PM IST
जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में पानीपोड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी तट से एक और 500 पाउंड का अमेरिकन बम बरामद हुआ है. सेना की टीम ने स्थानीय मजदूरों की मदद से दोनों बमों को रेत भरी बोरियों से कवर अप कर दिया है. साथ ही वहां लाल कपड़ा लगा दिया गया है, ताकि आम आदमी उसके नजदीक ना जाएं. रेत की बोरियों से कवर करने से पहले सेना की टीम बमों को मशीन से जांच करती नजर आई, लेकिन सेना की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया जा रहा है. यह नहीं बताया जा रहा है कि दोनों बम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं.
बमों की वजह से डरे हुए हैं ग्रामीण
खास बात है कि 17 मार्च को पहला बम मिला था, फिर 24 मार्च को एक और बम बरामद हुआ. कुछ दिनों के भीतर दो बम मिलने से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं. इधर, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बम को सेना की टीम कब डिफ्यूज करेगी.
वहीं पानीपोड़ा के स्थानीय ग्रामीण मिहिर दास ने अपने पिता का हवाला देते हुए बताया कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय विमान से कुछ बम गिरे थे. तब ब्रिटिश सेना के जवान आए थे और कुछ बमों को लेकर चले गए थे, लेकिन स्वर्णरेखा नदी में गिरे बमों को निकालना मुश्किल था. इसलिए उनको छोड़ दिया था. आज नदी क्षेत्र से ही बम बरामद हुए हैं. इसकी वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं. गांव के लोग नदी में स्नान करने से भी डर रहे हैं. वहीं सेना या प्रशासन की तरफ से नहीं बताया जा रहा है कि बमों को कब हटाया जाएगा या डिफ्यूज किया जाएगा.
गौर करने वाली बात है कि प्रशासन के स्तर पर कोई नहीं बता पा रहा है कि इस इलाके में अमेरिकन मेड बम कहां से आए, जिसे आमतौर पर फाइटर प्लेन से गिराकर विस्फोट किया जाता है. इन बमों पर AN-M64 लिखा हुआ है. इन बमों का इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरिया युद्ध के समय करती थी. इसका इस्तेमाल बारुद के भंडारों, विमानों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था. बता दें कि जिस जगह पर बम मिले हैं, वहां से करीब 15-20 दूर चाकुलिया हवाई पट्टी और 30 किमी दूर धालभूमगढ़ पट्टी मौजूद है. उन दिनों हवाई पट्टियों का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था.
ये भी पढ़ें-
जमशेदपुर में द्वितीय विश्व युद्ध का एक और बम मिला, 8 और होने की आशंका
झारखंड में मिला द्वितीय विश्वयुद्ध का बम! बॉम्ब स्क्वाड ने बताया बेहद घातक, सेना की ले रहे मदद
झारखंड के मैनेजमेंट संस्थान XLRI को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट