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बहरागोड़ा से बरामद अमेरिकन बमों को सेना की टीम ने रेत की बोरियों से कवर किया, आवाजाही पर रोक

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में पानीपोड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी तट से एक और 500 पाउंड का अमेरिकन बम बरामद हुआ है. सेना की टीम ने स्थानीय मजदूरों की मदद से दोनों बमों को रेत भरी बोरियों से कवर अप कर दिया है. साथ ही वहां लाल कपड़ा लगा दिया गया है, ताकि आम आदमी उसके नजदीक ना जाएं. रेत की बोरियों से कवर करने से पहले सेना की टीम बमों को मशीन से जांच करती नजर आई, लेकिन सेना की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया जा रहा है. यह नहीं बताया जा रहा है कि दोनों बम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं.

बमों की वजह से डरे हुए हैं ग्रामीण

खास बात है कि 17 मार्च को पहला बम मिला था, फिर 24 मार्च को एक और बम बरामद हुआ. कुछ दिनों के भीतर दो बम मिलने से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं. इधर, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बम को सेना की टीम कब डिफ्यूज करेगी.

बरामद अमेरिकन बमों की जांच करती सेना की टीम. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं पानीपोड़ा के स्थानीय ग्रामीण मिहिर दास ने अपने पिता का हवाला देते हुए बताया कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय विमान से कुछ बम गिरे थे. तब ब्रिटिश सेना के जवान आए थे और कुछ बमों को लेकर चले गए थे, लेकिन स्वर्णरेखा नदी में गिरे बमों को निकालना मुश्किल था. इसलिए उनको छोड़ दिया था. आज नदी क्षेत्र से ही बम बरामद हुए हैं. इसकी वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं. गांव के लोग नदी में स्नान करने से भी डर रहे हैं. वहीं सेना या प्रशासन की तरफ से नहीं बताया जा रहा है कि बमों को कब हटाया जाएगा या डिफ्यूज किया जाएगा.