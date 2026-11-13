उत्तराखंड महोत्सव में लगा सेना का स्टॉल; युवाओं को भर्ती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्टॉल पर एक डिजिटल सेल्फ-हेल्प कियोस्क भी स्थापित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:56 AM IST
लखनऊ: युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सेना में करियर के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) ने वार्षिक उत्तराखंड महोत्सव 2026 में एक विशेष सेना मार्गदर्शन एवं सूचना स्टॉल स्थापित किया है.
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तराखंड की 'देवभूमि' और 'वीर भूमि' की गौरवशाली विरासत को सम्मान देते हुए, यह स्टॉल राष्ट्र सेवा के इच्छुक युवाओं के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में कार्य कर रहा है.
यहां आने वाले अभ्यर्थियों को अग्निवीर भर्ती योजना, शारीरिक व मेडिकल फिटनेस मानकों, पात्रता मानदंडों, आवश्यक दस्तावेजों और चरण-दर-चरण भर्ती प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है.
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्टॉल पर एक डिजिटल सेल्फ-हेल्प कियोस्क भी स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से युवा तुरंत अपनी पात्रता (Eligibility) जांच सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया समझ सकते हैं.
इसके अलावा एक समर्पित एनसीसी (NCC) मार्गदर्शन डेस्क भी स्थापित किया गया है, जो छात्रों को एनसीसी से जुड़ने और भारतीय सेना में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित व मार्गदर्शन कर रहा है.
प्रदर्शनी पैनलों, काउंसलिंग डेस्क, डिजिटल सेल्फ-सर्विस टूल्स और अनुभवी सैन्य कर्मियों से सीधे संवाद के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाना, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से समझाना और अगली पीढ़ी को भारतीय सेना में एक गौरवशाली करियर की ओर अग्रसर करना है.
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