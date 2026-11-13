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उत्तराखंड महोत्सव में लगा सेना का स्टॉल; युवाओं को भर्ती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

उत्तराखंड महोत्सव में लगा सेना का स्टॉल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सेना में करियर के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) ने वार्षिक उत्तराखंड महोत्सव 2026 में एक विशेष सेना मार्गदर्शन एवं सूचना स्टॉल स्थापित किया है.

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तराखंड की 'देवभूमि' और 'वीर भूमि' की गौरवशाली विरासत को सम्मान देते हुए, यह स्टॉल राष्ट्र सेवा के इच्छुक युवाओं के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में कार्य कर रहा है.