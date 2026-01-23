ETV Bharat / state

सेना के जवान अब स्पोर्ट्स शूज भी पहनेंगे, ओईएफ में पहली बार होंगे तैयार, अभी एंकल बूट की होती है सप्लाई

ओईएफ का एडिडास कंपनी से करार हुआ है. ऐसा पहली बार होगा, जब कानपुर की रक्षा इकाई में स्पोर्ट्स शूज बनेंगे.

एडिडास संग करार के दौरान मौजूद ओईएफ के सीजेएम व अन्य अफसर.
एडिडास संग करार के दौरान मौजूद ओईएफ के सीजेएम व अन्य अफसर. (Photo Credit; Media Cell, OEF)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:53 PM IST

कानपुर : सेना के जवान अब स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकेंगे. लाखों की संख्या में हाई एंकल बूट व एंकल बूट की सप्लाई करने वाली शहर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) से पहली बार स्पोर्ट्स शूज तैयार किया जाएगा. इसके लिए ओईएफ का एडिडास कंपनी से करार हुआ है. ऐसा पहली बार होगा, जब कानपुर की इस रक्षा इकाई में स्पोर्ट्स शूज बनेंगे.

ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर अनिल रंगा ने बताया, सेना से इसके लिए अनुमति मिल चुकी है. करार की प्रक्रिया को पूरा किया गया है. नामचीन शूज कंपनी से हम केवल तकनीक साझा करेंगे और बाकी पूरा जूता फैक्ट्री के अंदर ही बनेगा. इसके लिए एक नया प्लांट भी फैक्ट्री में लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा स्पोर्ट्स शूज भी ऐसा तैयार होगा, जिससे जवानों को दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पहनने के दौरान मदद मिलेगी.

ओईएफ में पहली बार तैयार होंगे स्पोर्ट्स शूज. (Video Credit; ETV Bharat)

अनिल रंगा ने बताया, हर कंफर्ट का हम ध्यान रखेंगे. शूज की जो कीमतें होंगी, वह बाहरी उत्पादों से 50 प्रतिशत तक कम होंगी. फैक्ट्री के कर्मियों व विशेषज्ञों ने इसके लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं. शूज बनाने के बाद आर्मी व नेवी को सैंपल भेजे जाएंगे. फिर, ऑर्डर मिलते ही जूते जवानों के पास पहुंचेंगे.

पांच लाख से अधिक हाई एंकल बूट सेना को भेजे गए : ओईएफ के सीजेएम अनिल रंगा ने बताया, सेना को अभी तक पांच लाख से अधिक हाई एंकल बूट भेजे जा चुके हैं. इन हाई एंकल बूट का जहां वजन थोड़ा अधिक होता है, वहीं स्पोर्ट्स शूज को बहुत कम वजन में तैयार किया जाएगा. स्पोर्ट्स शूज के कई वैरिएंट हमने देखे हैं. जल्द ही उसकी कुछ डिजाइंस फाइनल होंगी और फिर जूते तैयार कर सेना को भेजेंगे.

दौड़ने में होगी आसानी : अनिल रंगा ने कहा, जूतों में पीयू रबर सोल लगेगा, जिससे जवानों की एड़ियों में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. उन्हें दौड़ लगाने के दौरान यह जूते बहुत अधिक सहूलियत देंगे. यह बेहद हल्के, लचीले व आरामदायक होंगे. जूतों का निचला हिस्सा थोड़ा नुकीला होगा, जिससे जवानों को नदियों वाले रास्तों, मैदानी क्षेत्रों में चलने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी.

