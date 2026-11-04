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बेटे की सलामती की उम्मीद टूटी, जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिवार पर दुखों का टूट पड़ा पहाड़

जवान उपेंद्र यादव की पार्थिव शरीर घर पहुंचता ( Photo credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: घर से देश की रक्षा के लिए निकला बेटा एक दिन सकुशल वापस लौटेगा, इसी उम्मीद में परिवार ने दो महीने का लंबा इंतजार किया. हर दिन दरवाजे पर निगाहें टिकी रही और मन से बेटे की सलामती की दुआएं निकलती रही, लेकिन बुधवार की सुबह जब बेटे का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिवार की सारी उम्मीदें टूट गईं. जिस आंगन में उसके लौटने पर खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहीं, आंगन अंतिम विदाई पर बिलख उठी.