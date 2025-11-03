ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में चाकू से गोदकर सेना के जवान की हत्या, पुलिस ने किया राउंड अप

बीकानेर : रविवार देर रात बीकानेर में चलती ट्रेन में एक सेना के जवान की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात बीकानेर पहुंची जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में चाकूबाजी की घटना में गुजरात के निवासी सैनिक जिगर कुमार की हत्या हो गई. पूरे मामले में को ट्रेन की कोच में सवार कोच अटेंडेंट पर जवान के साथ हुई कहासुनी के बाद हत्या करने का आरोप है. जीआरपी सीआई आनंद गिला ने बताया कि वारदात के सिलसिले में कोच अटेडेंटस से पूछताछ की जा रही है.

किया राउंड अप : जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद से बीकानेर आ रहे इस ट्रेन में सवार गुजरात के निवासी जवान जिगर कुमार की निर्मम तरीके से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. चलती ट्रेन में लूणकरणसर से बीकानेर के बीच हुई इस वारदात में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल जवान को पीबीएम ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलने के बाद देर रात सैन्य अधिकारी भी पीबीएम होस्पीटल पहुंच गए. फिलहाल जवान का शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.