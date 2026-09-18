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तिरंगे में लिपटे फौजी पिता के चरणों में रखी गई 20 दिन की बेटी, अंतिम विदाई में रो पड़ा बिहार

आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव को उनके पैतृक गांव सहूका में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रिपोर्ट- विशाल कुमार

Army soldier Shatrughan Yadav
आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव को अंतिम विदाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 1:27 PM IST

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कैमूर : आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव की अंतिम विदाई में उस वक्त सभी की आंखें नम हो गईं जब उनकी 5 साल और 20 दिन की बेटी ने पिता को आखिरी विदाई दी. पांच साल की बेटी ने हाथ जोड़कर पिता को आखिरी बार देखा तो वहीं 20 दिन की बच्ची को तो पता भी नहीं कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के सहूका गांव निवासी आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव की अंतिम विदाई में लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा.

आर्मी जवान को अंतिम विदाई

जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए वहां जमा हो गए. सैन्य जवानों की गरिमामयी मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी के साथ शत्रुघ्न यादव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

आर्मी जवान को आखिरी विदाई (ETV Bharat)

इस विदाई के दौरान पूरा माहौल अत्यंत गमगीन रहा. जवान के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, जिससे वहां मौजूद हर आंख नम हो गई. वहीं दूसरी तरफ, ग्रामीण भी अपने क्षेत्र के वीर जवान की इस तरह अचानक हुई मौत से बेहद आक्रोशित और भावुक नजर आए. पूरा सहूका गांव देश के इस बहादुर सैनिक को याद कर गहरे दुख में डूब गया.

पेट्रोल से जलाने की घटना

बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले जमीन से जुड़े बकाया रुपये के विवाद को लेकर शत्रुघ्न यादव को कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था. इस वीभत्स घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसे शत्रुघ्न यादव को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई.

Army soldier Shatrughan Yadav
जवान को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी (ETV Bharat)

लखनऊ आर्मी अस्पताल में ली आखिरी सांस

प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित आर्मी कैम्प अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई. जवान की मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंची, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

दुर्गा चौक पर सड़क जाम और प्रदर्शन

गुरुवार को आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने रामगढ़ के दुर्गा चौक पर घंटों सड़क जाम किया. उग्र प्रदर्शनकारी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया ताकि यातायात को सामान्य रूप से बहाल किया जा सके.

Army soldier Shatrughan Yadav
पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

कैमूर एसपी ने दिया आश्वासन

इस बीच कैमूर के एसपी शिखर चौधरी की ओर से त्वरित कार्रवाई और न्याय का भरोसा दिया गया. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद ही ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और जाम खोला. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में वहां स्थिति पूरी तरह सुचारू हो पाई.

"मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- शिखर चौधरी,एसपी, कैमूर

तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार इस दर्दनाक मामले में अब तक तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटा है ताकि घटना से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की सही पड़ताल की जा सके.

Army soldier Shatrughan Yadav
भाई ने दी अंतिम विदाई (ETV Bharat)

जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा था विवाद

परिजनों और ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े करीब 16 लाख रुपये के बकाये को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी रंजिश के कारण शत्रुघ्न यादव को दीपक यादव और बृजेश यादव समेत अन्य लोगों ने धोखे से अपने घर बुलाया. वहां उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई.

स्थानीय थाने में लिखित आवेदन

इस जानलेवा और खौफनाक हमले में बुरी तरह झुलसे आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव की आखिरकार लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. जवान की असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापा

इस जघन्य घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके तहत अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. प्रशासन का दावा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई

इधर, शहीद जवान के अंतिम संस्कार के दौरान सहूका गांव में ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही. देश की सेवा करने वाले इस वीर सपूत को जब सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, तो वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. इस भावुक दृश्य ने पूरे इलाके के लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया.

निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग दोहराई है. वे सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कठोर सजा देने की अपील कर रहे हैं. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई वैज्ञानिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है.

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