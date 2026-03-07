पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती को तैयार था ग्लेशियर में दबा इंडियन ऑर्मी का हवलदार; जानें क्यों पसरा है फर्रुखाबाद के गांव में मातम

ETV Bharat / state

जवान कुलदीप यादव 2 मार्च को यूनिट ऑफिस में रिपोर्टिंग करने गए थे. वापस आते समय ग्लेशियर में दब गए.

Photo Credit; family Member
सेना के जवान कुलदीप यादव (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 1:01 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 1:07 PM IST

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला के निवासी कुलदीप यादव लेह के यूनिट ऑफिस में रिपोर्टिंग करते लौटते समय ग्लेशियर में दब गए थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हवलदार कुलदीप को वहां से सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सैनिक अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

बढ़पुर ब्लॉक के ग्राम बसेली निवासी अजय मिश्रा ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कलौली बढ़पुर निवासी हवलदार कुलदीप यादव (35) नासिक के 872 लाइट रेजिमेंट तोपखाना में तैनात थे. वह साल 2011 में फतेहगढ़ में हुई सेना भर्ती में सेलेक्ट हुए थे. ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर ग्लेशियर पर जाना था.

उनकी यूनिट इन दिनों लेह के ग्लेशियर पर पाकिस्तान बॉर्डर जाने के लिए पत्तापुर (लेह) में ट्रेनिंग कर रही है. 2 मार्च की दोपहर करीब 2.30 बजे यूनिट ऑफिस में रिपोर्टिंग करने गए थे. वापस आते समय ग्लेशियर में दब गए. जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें निकाल लिया. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया.

उसके बाद वह गुरुवार को यूनिट ऑफिस के गेट पर पहुंचे, तो बेहोश होकर गिर पड़े, फिर सेना ने उन्हें लेह के अस्पताल में भर्ती कराया. वहां रात को उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं इस सूचना पर परिजनों का बुरा हाल हो गया है.

उनके परिजनों ने बताया कि उनके घर में पिता महेंद्र सिंह यादव, माता गेंदा देवी, पत्नी प्रियंका यादव, उनकी 10 साल की बेटी मन्नत और 8 साल का बेटा राम है. वह 7 भाइयों में चौथे नंबर के थे.

