पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती को तैयार था ग्लेशियर में दबा इंडियन ऑर्मी का हवलदार; जानें क्यों पसरा है फर्रुखाबाद के गांव में मातम

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला के निवासी कुलदीप यादव लेह के यूनिट ऑफिस में रिपोर्टिंग करते लौटते समय ग्लेशियर में दब गए थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हवलदार कुलदीप को वहां से सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सैनिक अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

बढ़पुर ब्लॉक के ग्राम बसेली निवासी अजय मिश्रा ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कलौली बढ़पुर निवासी हवलदार कुलदीप यादव (35) नासिक के 872 लाइट रेजिमेंट तोपखाना में तैनात थे. वह साल 2011 में फतेहगढ़ में हुई सेना भर्ती में सेलेक्ट हुए थे. ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर ग्लेशियर पर जाना था.

उनकी यूनिट इन दिनों लेह के ग्लेशियर पर पाकिस्तान बॉर्डर जाने के लिए पत्तापुर (लेह) में ट्रेनिंग कर रही है. 2 मार्च की दोपहर करीब 2.30 बजे यूनिट ऑफिस में रिपोर्टिंग करने गए थे. वापस आते समय ग्लेशियर में दब गए. जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें निकाल लिया. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया.