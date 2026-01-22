ETV Bharat / state

ड्यूटी पर जाने निकला सेना का जवान लापता, थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज

जवान पंजाब के जालंधर में आर्मी ड्यूटी पर तैनात था. बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर को छुट्टी बिताकर अमृतसर एक्सप्रेस से ड्यूटी पर रवाना हुआ था.

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का आर्मी का जवान रहस्यमय तरीके से लापता है. सिहावा थाना में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. अब पुलिस जांच में जुटी हुई है.

सेना का जवान लापता (ETV Bharat Chhattisgarh)

भीतररास गांव का निवासी है जवान

धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीतररास निवासी सत्येंद्र शांडिल्य की उम्र 30 वर्ष है. उनके पिता का नाम रमेश कुमार शांडिल्य है. जवान छुट्टी लेकर गांव आया था. दिसंबर 2025 में वापस लौट गया था. लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा. परिजनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है.

जांच में जुटी पुलिस

धमतरी एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि सत्येंद्र शांडिल्य 21 दिसंबर 2025 को ड्यूटी के लिए वापस जालंधर के लिए निकला हुआ था. जब अधिकारियों ने उनके घर में फोन कर ड्यूटी में नहीं पहुंचने की बात कही, तब परिजनों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की और लोकेशन चेक करवा कर पता किया.

एडिशनल एसपी ने बताया कि आर्मी जवान की लास्ट लोकेशन, पंजाब ही दिख रही है. पुलिस इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.