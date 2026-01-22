ड्यूटी पर जाने निकला सेना का जवान लापता, थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज
जालंधर में तैनात भीतररास गांव के जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 22, 2026 at 11:53 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का आर्मी का जवान रहस्यमय तरीके से लापता है. सिहावा थाना में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. अब पुलिस जांच में जुटी हुई है.
जालंधर में तैनात था जवान
जवान पंजाब के जालंधर में आर्मी ड्यूटी पर तैनात था. बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर को छुट्टी बिताकर अमृतसर एक्सप्रेस से ड्यूटी पर रवाना हुआ था.
भीतररास गांव का निवासी है जवान
धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीतररास निवासी सत्येंद्र शांडिल्य की उम्र 30 वर्ष है. उनके पिता का नाम रमेश कुमार शांडिल्य है. जवान छुट्टी लेकर गांव आया था. दिसंबर 2025 में वापस लौट गया था. लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा. परिजनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है.
जांच में जुटी पुलिस
धमतरी एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि सत्येंद्र शांडिल्य 21 दिसंबर 2025 को ड्यूटी के लिए वापस जालंधर के लिए निकला हुआ था. जब अधिकारियों ने उनके घर में फोन कर ड्यूटी में नहीं पहुंचने की बात कही, तब परिजनों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की और लोकेशन चेक करवा कर पता किया.
एडिशनल एसपी ने बताया कि आर्मी जवान की लास्ट लोकेशन, पंजाब ही दिख रही है. पुलिस इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.