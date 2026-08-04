ETV Bharat / state

ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से सेना के जवान की मौत, गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव दर्र बरहाना निवासी दयाराम गुर्जर भारतीय सेना की 16 राजपूत यूनिट में तैनात थे. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी. रविवार रात वे सेना की ड्यूटी के तहत दिल्ली से पंजाब जा रही ट्रेन में पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया. साथियों ने उन्हें तत्काल चिकित्सीय सहायता दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के दर्र बरहाना निवासी सैनिक की रविवार रात दिल्ली-पंजाब ट्रेन में पेट्रोलिंग के दौरान हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई. वे सेना की 16 राजपूत यूनिट में तैनात थे. उनकी पार्थिव देह के पैतृक गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई. मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीण, पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि और सेना के अधिकारी शामिल हुए.

पूर्व सैनिक संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम कावर ने बताया कि दयाराम 2010 में सेना में भर्ती हुए थे. सेना में उनकी पहली पोस्टिंग ग्लेशियर क्षेत्र में हुई थी, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की. उनकी मूल यूनिट 16 राजपूत है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है. वर्तमान में वे दिल्ली में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हो गया. सोमवार को जवान की मौत की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों का तांता उनके घर पर लग गया. दयाराम के परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं. वे चार भाइयों में से एक थे.

दिवंगत सैनिक दयाराम. (ETV Bharat Bharatpur)

अंतिम दर्शन के लिए उमड़े ग्रामीण: मंगलवार सुबह सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर गांव दर्र बरहाना पहुंचा. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार, पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि पहुंचे. इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. अंतिम यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारों के बीच अपने वीर सपूत को विदाई दी. श्मशान घाट पर भारतीय सेना के जवानों ने सैन्य परंपरा के अनुसार उन्हें अंतिम सलामी दी. राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरे गांव का माहौल गमगीन बना रहा.