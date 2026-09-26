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नैनीताल में डूबने से सेना के जवान की मौत, गोमुख ट्रैक पर भी बड़ा हादसा

सेना के जवान की पहचान 38 वर्षीय नायब सूबेदार पृथ्वी पाल सिंह के रूप में हुई है. वे मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के है

ARMY SOLDIER DROWNS TO DEATH
नैनीताल में डूबने से सेना के जवान की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 6:40 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र में कोसी नदी में नहाना सेना के एक जवान के लिए जानलेवा साबित हुआ. 38 वर्षीय नायब सूबेदार पृथ्वी पाल सिंह अचानक पैर फिसलने के बाद नदी के तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. करीब तीन किलोमीटर दूर पत्थरों के बीच उनका शव बरामद हुआ. जवान की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया. पिता का शव देखकर उनका छह वर्षीय इकलौता बेटा ओम बेसुध हो गया.

जानकारी के मुताबिक 38 वर्षीय नायब सूबेदार पृथ्वी पाल सिंह मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र के कुंस्यारी गांव के रहने वाले थे. वह भारतीय सेना की एजुकेशन कोर में नायब सूबेदार के पद पर पंजाब के भटिंडा में तैनात थे. उनका परिवार वर्तमान में हल्द्वानी के भगवानपुर में रहता है. बताया जा रहा है कि पृथ्वी पाल सिंह छुट्टी पर अपने पैतृक गांव पूजा-पाठ के लिए गए हुए थे. शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे वह रानीखेत से हल्द्वानी लौट रहे थे. इसी दौरान बेतालघाट के शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग पर धारी-उडियार के पास वह अपने छह वर्षीय बेटे ओम और साथियों धन सिंह, नरेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह के साथ कोसी नदी में नहाने के लिए रुक गए. नहाते समय अचानक उनका पैर फिसल गया. वह नदी के गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए.

गोमुख ट्रैक पर खाई में गिरा बुजुर्ग: गंगोत्री-गोमुख ट्रैक पर कच्चीढांग के पास महाराष्ट्र का एक बुजुर्ग यात्री पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरने के बाद नदी के तेज बहाव में बह गया. घटना की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई से लेकर नदी के आसपास के क्षेत्र में खोज अभियान चलाया. कई घंटे तक तलाश के बावजूद बुजुर्ग यात्री का कोई सुराग नहीं मिल सका. इस दौरान क्षेत्र में लगातार बारिश के साथ बर्फबारी शुरू होने पर रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. अब रविवार को मौसम अनुकूल रहने पर दोबारा खोज अभियान चलाया जाएगा.

गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया महाराष्ट्र निवासी 63 वर्षीय रामकुमार हनुमान गुप्ता शुक्रवार को अपने बेटे विशाल रामकुमार और अन्य साथी दीपक छोटेलाल, शिवसेवक मोतीलाल व निखिल सुरेश के साथ गोमुख ट्रैक के लिए रवाना हुए थे. दल ने शुक्रवार दोपहर तक करीब 12 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया था. इसी दौरान कच्चीढांग से करीब दो किलोमीटर आगे अचानक रामकुमार का पैर फिसल गया. वह असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरे. खाई में गिरने के बाद वह नीचे बह रही नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और बह गए.

हादसे के बाद उनके बेटे और अन्य साथियों ने आसपास के क्षेत्र में बुजुर्ग को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. देर शाम सभी साथी वापस लौटे और कनखू बैरियर पहुंचकर वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद शनिवार सुबह वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई. टीम ने कच्चीढांग के आसपास खाई, नदी के किनारे और संभावित स्थानों पर खोजबीन की. रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया रविवार को मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम दोबारा खोज अभियान शुरू करेगी.

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