रेवाड़ी में सेना के जवान ने की खुदकुशी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस
रेवाड़ी में घर छुट्टी पर आए जवान योगेश ने खुदकुशी कर ली. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Published : May 20, 2026 at 3:45 PM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी के गांव नेहरूगढ़ में सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली. जवान योगेश की फिलहाल बाडमेर में पोस्टिंग थी. 25 दिन पहले छुट्टी लेकर योगेश घर आए थे. परिवार ने जवान के खुदकुशी की सूचना नाहड़ चौकी पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है. हालांकि परिवार इसका कारण मानसिक तनाव मान रहे हैं.
2022 में सेना में हुए थे भर्ती: परिजनों की मानें तो योगेश साल 2022 में सेना में NES कोर मे भर्ती हुए थे. योगेश का करीब एक साल का बेटा है. पत्नी प्रेगनेंट है. मां की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में पिता के अलावा दादा-दादी भी हैं. छोटा भाई भी शादीशुदा है और एक कंपनी में नौकरी करता है. परिवार को आज सुबह पता चला. परिवार के लोगों का कहना है कि योगेश (28) घर पर अलग कमरे में सो रहा था. सुबह कमरे से किसी तरह की हलचल सुनने पर परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि योगेश का शव पड़ा हुआ है. इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. फिलहाल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में नाहड़ चौकी इंचार्ज अरविंद यादव ने कहा कि, "हमें सुबह गांव नेहरूगढ़ में सुसाइड की सूचना मिली. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक भारतीय सेना के जवान थे. शव को कब्जे में लेने के बाद भाई के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. परिवार ने मानसिक परेशानी की बात कही है. मौके पर पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."
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