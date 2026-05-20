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रेवाड़ी में सेना के जवान ने की खुदकुशी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस

रेवाड़ी: रेवाड़ी के गांव नेहरूगढ़ में सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली. जवान योगेश की फिलहाल बाडमेर में पोस्टिंग थी. 25 दिन पहले छुट्‌टी लेकर योगेश घर आए थे. परिवार ने जवान के खुदकुशी की सूचना नाहड़ चौकी पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है. हालांकि परिवार इसका कारण मानसिक तनाव मान रहे हैं.

2022 में सेना में हुए थे भर्ती: परिजनों की मानें तो योगेश साल 2022 में सेना में NES कोर मे भर्ती हुए थे. योगेश का करीब एक साल का बेटा है. पत्नी प्रेगनेंट है. मां की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में पिता के अलावा दादा-दादी भी हैं. छोटा भाई भी शादीशुदा है और एक कंपनी में नौकरी करता है. परिवार को आज सुबह पता चला. परिवार के लोगों का कहना है कि योगेश (28) घर पर अलग कमरे में सो रहा था. सुबह कमरे से किसी तरह की हलचल सुनने पर परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि योगेश का शव पड़ा हुआ है. इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. फिलहाल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.