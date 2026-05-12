फौजी पर 26 साल की युवती से रेप का आरोप, पंजाब का रहने वाला है आरोपी सैनिक
आरोपी सैनिक पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 10:31 AM IST
ऊना: उपमंडल अंब में एक फौजी पर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोपी सैनिक पंजाब के होशियारपुर जिले की रामगढ़ तहसील का रहने वाला बताया जा रहा है. पीड़िता की शिकायत पर अंब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
पुलिस को दी गई शिकायत में 26 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती गहरी हो गई. युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का भरोसा दिलाया.
शादी का वादा कर किया शोषण
शिकायत के अनुसार, इसी भरोसे के चलते आरोपी फौजी ने उपमंडल अंब की अलग-अलग जगहों पर युवती से मुलाकात की. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक उसे झूठे आश्वासन देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया.
शादी से मुकरने पर खुला राज
आरोप है कि जब युवती ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी के तेवर बदल गए. उसने युवती से दूरी बनानी शुरू कर दी और अंत में शादी करने से साफ इनकार कर दिया. खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद पीड़िता ने थाना पहुंचकर आपबीती सुनाई और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने कहा कि 'युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी सैनिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'
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