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फौजी पर 26 साल की युवती से रेप का आरोप, पंजाब का रहने वाला है आरोपी सैनिक

ऊना: उपमंडल अंब में एक फौजी पर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोपी सैनिक पंजाब के होशियारपुर जिले की रामगढ़ तहसील का रहने वाला बताया जा रहा है. पीड़िता की शिकायत पर अंब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत में 26 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती गहरी हो गई. युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का भरोसा दिलाया.

शादी का वादा कर किया शोषण

शिकायत के अनुसार, इसी भरोसे के चलते आरोपी फौजी ने उपमंडल अंब की अलग-अलग जगहों पर युवती से मुलाकात की. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक उसे झूठे आश्वासन देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया.

शादी से मुकरने पर खुला राज