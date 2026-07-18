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बारधा बांध पर संयुक्त मॉक ड्रिल में सेना, SDRF और सिविल डिफेंस ने दिखाया रेस्क्यू का दम, की ये अपील

मॉक ड्रिल में भारतीय सेना ने आपदा के समय अपनी त्वरित कार्रवाई और तकनीकी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

Team assisting a victim during the mock drill
मॉक ड्रिल के दौरान पीड़ित की मदद करती टीम (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: मानसून के दौरान अचानक आने वाली बाढ़, उफनते बांध, रपटों पर तेज बहाव और जलभराव जैसी आपदाओं में जन-धन एवं पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तालेड़ा पंचायत समिति के निकट स्थित बरधा बांध पर शनिवार को भारतीय सेना, राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) और सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा) की ओर से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस संयुक्त अभ्यास में प्रशासन, सेना, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने बाढ़ एवं जल-आपदा की काल्पनिक स्थिति तैयार कर राहत एवं बचाव अभियान का जीवंत प्रदर्शन किया.

'उत्कृष्ट समन्वय और अनुशासित कार्यशैली देखने को मिली': जिला आपदा राहत नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी सत्यवान शर्मा ने बताया कि अभ्यास के दौरान यह दर्शाया गया कि यदि किसी बांध का जलस्तर अचानक बढ़ जाए, रपट पर वाहन फंस जाएं अथवा ग्रामीण और मवेशी बाढ़ के पानी में घिर जाएं तो बचाव दल किस प्रकार कम समय में राहत कार्य शुरू करते हैं. जवानों ने मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रस्सियों और आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा पशुधन को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का सफल प्रदर्शन किया. पूरे अभियान के दौरान तीनों एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय और अनुशासित कार्यशैली देखने को मिली.

मॉक ड्रिल में दिखा गजब का राहत एवं बचाव कार्य (ETV Bharat Bundi)

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सेना ने किया तकनीकी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन: शर्मा ने बताया कि भारतीय सेना ने आपदा के समय अपनी त्वरित कार्रवाई और तकनीकी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. मेजर राकेश दास, सूबेदार कुलदीप सिंह, सूबेदार प्रदीप दवाड़े, नायब सूबेदार सुनील शुक्ला, लेफ्टिनेंट आदर्श कुमार सिंह तथा सूबेदार लखवीर सिंह के नेतृत्व में 8वीं मराठा, 115 इंजीनियर और 226 वर्कशॉप के अधिकारियों एवं जवानों ने विभिन्न रेस्क्यू तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार सुरक्षित और सुनियोजित राहत अभियान संचालित किया जाता है.

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Rescuers carrying out rescue operations from boats
बोट से रेस्क्यू करते बचावकर्मी (ETV Bharat Bundi)

एसडीआरएफ का शानदार प्रदर्शन: राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) की टीम ने भी अपनी विशेषज्ञता का शानदार प्रदर्शन किया. डिप्टी कमांडेंट नरेश शर्मा, कंपनी कमांडर एकता हाड़ा तथा प्लाटून कमांडर भगवान सिंह मीणा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल करण सिंह, हंसराज, हनुमान सहित अन्य जवानों ने जल-आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने, बोट संचालन और त्वरित राहत पहुंचाने की आधुनिक तकनीकों का अभ्यास किया. टीम ने आपदा की स्थिति में कम समय में प्रभावी कार्रवाई की अपनी क्षमता का परिचय दिया.

Rescuers administering first aid after the rescue operation
रेस्क्यू के बाद प्राथमिक उपचार करते बचावकर्मी (ETV Bharat Bundi)

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'प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण': सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा) बूंदी के स्वयंसेवकों ने भी मॉक ड्रिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दल प्रभारी विशाल गुर्जर, बोट ऑपरेटर युधिष्ठिर मीणा, पवन सैनी, दुर्गालाल गुर्जर, बृजमोहन सैनी, आकाश सैनी, विमल कुशवाहा सहित अन्य स्वयंसेवकों ने राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए यह संदेश दिया कि आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. आमजन से अपील की गई कि बारिश के दौरान उफनते नालों, रपटों और बांधों के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचें. प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित विभागों को सूचना दें.

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