भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से सैनिक भर्ती रैली, 8800 युवा लेंगे हिस्सा, सीसीटीवी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया

भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से 12 फरवरी तक सैनिक भर्ती रैली होगी.

Army Recruitment Rally to Be Held at Bhim Stadium Bhiwani
भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से सैनिक भर्ती रैली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 6, 2026 at 5:15 PM IST

भिवानी: भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से 12 फरवरी तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा. भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंगलवार को उपायुक्त साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा हुई.

सीसीटीवी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया: इस बारे में उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि, "भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी. भीम स्टेडियम और उसके आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं."

बिजली, पानी और परिवहन के पुख्ता इंतजाम: डीसी ने बताया कि, "भर्ती के दौरान बिजली, पेयजल, सफाई और परिवहन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भीम स्टेडियम तक बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. स्टेडियम परिसर में निर्बाध बिजली और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति रहेगी."

चार जिलों से भाग लेंगे करीब 8800 युवा: सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के. संदीप ने बताया कि, "इस भर्ती रैली में मुख्य रूप से भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के युवा भाग लेंगे. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी करीब दो हजार युवा भर्ती में शामिल होंगे. कुल मिलाकर लगभग 8800 युवाओं के भाग लेने की संभावना है."

अग्निवीर के विभिन्न पदों पर होगी भर्ती: कर्नल संदीप ने आगे बताया कि, "भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, क्लर्क/स्टोर कीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन पद शामिल हैं. प्रतिदिन करीब 650 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी. युवाओं की एंट्री सुबह करीब चार बजे स्टेडियम में होगी."

मेडिकल, दौड़ और ड्रग टेस्ट अनिवार्य: भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं का मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और दौड़ कराई जाएगी. इसके साथ ही ड्रग टेस्ट भी अनिवार्य होगा. प्रशासन ने युवाओं से समय पर पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

