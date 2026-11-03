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राजस्थान में सेना भर्ती रैली के परिणाम का इंतजार, नवंबर के अंतिम सप्ताह के बाद आएगा रिजल्ट

सेना भर्ती में दौड़ लगाते अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में सेना भर्ती रैलियों में शामिल हुए हजारों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. भारतीय सेना की ओर से साल 2027 के लिए आयोजित प्रथम चरण की भर्ती रैलियों के अंतिम परिणाम नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है. रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार, मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर ने इस संबंध में जानकारी दी है. जुलाई से अक्टूबर 2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित इन भर्ती रैलियों में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.