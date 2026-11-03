राजस्थान में सेना भर्ती रैली के परिणाम का इंतजार, नवंबर के अंतिम सप्ताह के बाद आएगा रिजल्ट
सेना ने उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों, संभावित परिणाम तिथियों और अपुष्ट संदेशों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है.
Published : November 3, 2026 at 11:25 AM IST
जयपुर : राजस्थान में सेना भर्ती रैलियों में शामिल हुए हजारों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. भारतीय सेना की ओर से साल 2027 के लिए आयोजित प्रथम चरण की भर्ती रैलियों के अंतिम परिणाम नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है. रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार, मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर ने इस संबंध में जानकारी दी है. जुलाई से अक्टूबर 2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित इन भर्ती रैलियों में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.
जयपुर के भर्ती क्षेत्र मुख्यालय तहत सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) कोटा, एआरओ जोधपुर और भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), जयपुर की ओर से साल 2027 के लिए प्रथम चरण की भर्ती रैलियों का आयोजन किया गया था. इन रैलियों में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सफल रहे अभ्यर्थियों को अब अंतिम चयन सूची जारी होने का इंतजार है.
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अग्निवीर की सभी श्रेणियों के परिणाम होंगे घोषित: सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, परिणामों में अग्निवीर की सभी प्रमुख श्रेणियां शामिल होंगी. इनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं एवं 10वीं पास) के परिणाम शामिल हैं. इसके अलावा अग्निवीर जनरल ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) श्रेणी के उम्मीदवारों का परिणाम भी जारी किया जाएगा.
अग्निवीर श्रेणियों के अलावा केंद्रीय और क्षेत्रीय श्रेणियों के परिणाम भी घोषित किए जाने की संभावना है. इनमें सैनिक तकनीकी (नर्सिंग असिस्टेंट/नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी), सिपाही फार्मा, हवलदार एजुकेशन और धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) के पद शामिल हैं. हवलदार एजुकेशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर, सूचना संचालन और भाषाविद जैसी श्रेणियों के परिणाम भी जारी किए जाने की उम्मीद है. इस तरह भर्ती प्रक्रिया में शामिल विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों को एक साथ अंतिम चयन सूची का इंतजार है.
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अपलोड होगा रिजल्ट: भारतीय सेना के अनुसार, अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें आधिकारिक वेबसाइट http://www.joinindianarmy.nic.in पर अपलोड किया जाएगा. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें और आगे की प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों के लिए अपने संबंधित सेना भर्ती कार्यालयों के संपर्क में रहें.
दिसंबर में प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजे जाएंगे सफल उम्मीदवार: भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को दिसंबर 2026 में उनके संबंधित रेजिमेंटल और प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजे जाने की योजना है. इसके बाद 1 जनवरी 2027 से प्रशिक्षण शुरू होगा. ऐसे में चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि परिणाम घोषित होने के बाद आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.
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अफवाहों से सावधान रहने की अपील: मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर ने उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों, संभावित परिणाम तिथियों और अपुष्ट संदेशों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है. सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती में चयन पूरी तरह योग्यता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होता है. कोई भी व्यक्ति या बिचौलिया चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे परिणाम और भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए केवल भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें.