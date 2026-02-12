अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती, 801 अभ्यर्थियों ने रैली में लिया हिस्सा
जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए कुल 1194 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:45 PM IST
लखनऊ: भर्ती कार्यालय लखनऊ की तरफ से लखनऊ छावनी स्थित एएमसी स्टेटियम में आयोजित भर्ती रैली के सातवें दिन गुरुवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत आने वाले कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर और कानपुर देहात जिले के अंतर्गत आनेवाले रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.
801 प्रतिभागी भर्ती रैली में शामिल हुए: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए कुल 1194 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था जिसमें 801 (67.08%) अभ्यर्थियों ने इस भर्ती रैली में शामिल हुए.
13 फरवरी को होगी इन जिलों की भर्ती: 13 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) श्रेणी के लिए भर्ती कार्यालय (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर, राठ, सेरीला और मौदहा और उन्नाव जिले के अंतर्गत आनेवाली सफीपुर, हसनगंज, उन्नाव, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ तहसीलों के लिए भर्ती रैली होगी. आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिले औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ शामिल हैं.
योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा: पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें. सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है. इसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे व योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.
छठी अग्निवीर भर्ती रैली: 6 फरवरी से मध्य कमान के लखनऊ स्थित आर्मी चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हुई है. अब तक की ये छठी अग्निवीर भर्ती रैली है. अभी तक विभिन्न जिलों की तहसीलों के हजारों अभ्यर्थी इस रैली में हिस्सा ले चुके हैं. 18 फरवरी को इसी मैदान पर महिला अग्निवीर भर्ती भी होगी.
यह भी पढ़ें- आगरा के पैरालंपिक खिलाड़ी की कहानी, जो खड़ा नहीं हो सकता पर हौसले ने बनाया इंटरनेशनल चैंपियन