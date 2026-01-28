ETV Bharat / state

भिवानी में सेना भर्ती आज से शुरू, 12 फरवरी तक चलेगी रैली, फिजिकल टेस्ट के बाद होगा चिकित्सा परीक्षण

Army recruitment in Bhiwani: भिवानी में आज से सेना भर्ती रैली प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये 12 फरवरी तक चलेगी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 5:01 PM IST

भिवानी: आज से भिवानी में सेना भर्ती शुरू हो गई है. चार जिलों के लिए 16 दिवसीय भर्ती रैली अभियान आज भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू हुआ. सेना भर्ती कार्यालय और जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी रखी. सुबह चार बजे से भीम स्टेडियम में उम्मीदवारों का प्रवेश हुआ. स्टेडियम के चारों ओर सेना के जवानों के साथ हरियाणा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया.

भिवानी में सेना भर्ती रैली की शुरुआत: चरखी दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल के. संदीप ने बताया कि "अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के सभी ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण 8,798 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए तारीख अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं. युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी. इसके अतिरिक्त कम से कम 6 और अधिकतम 10 चिनप्स (बीम), 9 फीट डिच जम्प और जिग जैग बैलेंस आदि टेस्ट भी लिया जाएगा. फिजिकल टेस्ट में पास उम्मीदवारों को अगले दिन चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा."

भिवानी में सेना भर्ती आज से शुरू, 12 फरवरी तक चलेगी रैली, फिजिकल टेस्ट के बाद होगा चिकित्सा परीक्षण (Etv Bharat)

युवाओं का जोश हाई: सेना भर्ती रैली में पहुंचे युवा सोनू ने बताया कि भर्ती रैली में पहुंचकर उन्हें देश सेवा में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिला है. "यहां पर दौड़ के लिए बेहतर ट्रैक बनाया गया है. सेना के अधिकारियों द्वारा शारीरिक जांच बेहतर तरीके से की जा रही है. मैंने इस परीक्षा के लिए पिछले 7-8 माह से कड़ी मेहनत की है. उम्मीद है कि रैली भर्ती के माध्यम से उन्हें देश सेवा करने का मौका मिलेगा. मैं भारतीय सेना में जाकर देश सेवा का कार्य करूंगा." उन्होंने बताया कि उनका सेना में जाने का बचपन से सपना रहा है, जो अब साकार होता दिखाई दे रहा है.

