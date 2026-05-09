सेना कर्मियों को 20% से कम दिव्यांगता पर भी पेंशन का हक, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज की
पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना कर्मियों को 20% से कम दिव्यांगता पर भी पेंशन के हक मामले में बड़ा फैसला दिया है.
Published : May 9, 2026 at 12:55 PM IST
पंचकूला: सेना से मेडिकल आधार पर बाहर किए गए कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को सेवा अवधि के दौरान बढ़ी या गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के कारण सेवा से मुक्त किया गया है, तो उसे केवल इस आधार पर दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम आंकी गई थी. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा दिए गए दिव्यांगता पेंशन के आदेश को चुनौती दी गई थी.
सरकार साबित नहीं कर सकी कारण: जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि जब सेवा से मुक्त किए जाने का वास्तविक कारण वही बीमारी या दिव्यांगता हो, जो सेवा के दौरान बढ़ी, ऐसे में केंद्र यह नहीं कह सकता की संबंधित सैनिक दिव्यांगता पेंशन का पात्र नहीं है. अदालत ने साफ कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित सैन्यकर्मी अपनी बीमारी के बावजूद निर्बाध सेवा जारी रख सकता था.
सैनिक ने 1971 से 1992 तक सेवा की: यह मामला ऐसे पूर्व सैनिक का है, जो नवंबर 1971 में भारतीय सेना में शामिल हुए और सितंबर 1992 तक अपनी सेवाएं दी. सेवा से मुक्त किए जाने के समय सैनिक को ‘हेपाटो-इन्टेस्टाइनल अमीबायसिस’ बीमारी से पीड़ित पाया गया. मेडिकल आकलन में उनकी दिव्यांगता 15 से 19 प्रतिशत के बीच मानी गई, जो सामान्य 20 प्रतिशत सीमा से नीचे थी. इसी आधार पर केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन देने का विरोध किया.
दिव्यांगता कारण है तो न्यूनतम 20 प्रतिशत माना जाए: सरकार का तर्क था कि बीमारी न तो सैन्य सेवा से जुड़ी थी और न ही उससे बढ़ी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि बीमारी के कारण सैनिक सेवा जारी रखने में सक्षम नहीं था और उसे मेडिकल आधार पर बाहर करना पड़ा. ऐसे में कानूनन उसे न्यूनतम 20 प्रतिशत दिव्यांगता मानते हुए पेंशन लाभ दिया जाएगा. अदालत ने सुखविंदर सिंह मामले के सिद्धांत का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि सेवा से बाहर किए जाने का कारण बनी दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम भी आंकी गई हो, तब भी पेंशन के उद्देश्य से उसे न्यूनतम 20 प्रतिशत माना जाएगा. इस फैसले को पूर्व सैनिकों के अधिकारों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.