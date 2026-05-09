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सेना कर्मियों को 20% से कम दिव्यांगता पर भी पेंशन का हक, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज की

पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: सेना से मेडिकल आधार पर बाहर किए गए कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को सेवा अवधि के दौरान बढ़ी या गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के कारण सेवा से मुक्त किया गया है, तो उसे केवल इस आधार पर दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम आंकी गई थी. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा दिए गए दिव्यांगता पेंशन के आदेश को चुनौती दी गई थी. सरकार साबित नहीं कर सकी कारण: जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि जब सेवा से मुक्त किए जाने का वास्तविक कारण वही बीमारी या दिव्यांगता हो, जो सेवा के दौरान बढ़ी, ऐसे में केंद्र यह नहीं कह सकता की संबंधित सैनिक दिव्यांगता पेंशन का पात्र नहीं है. अदालत ने साफ कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित सैन्यकर्मी अपनी बीमारी के बावजूद निर्बाध सेवा जारी रख सकता था.