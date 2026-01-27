भारत माता के जयकारों से गूंजा अटारी वाघा बॉर्डर, 10 हज़ार से अधिक दर्शकों ने देखा भव्य आयोजन
भारत की सांस्कृतिक विविधता को मंच पर जीवंत करते हुए पंजाबी भांगड़ा, पारंपरिक नृत्य और लोक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
Published : January 27, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : January 27, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर 77वें गणतंत्र दिवस का दृश्य कुछ ऐसा था, जिसने हर मौजूद व्यक्ति के मन में रोमांच, गर्व और देशभक्ति की लहर दौड़ा दी. भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जब तिरंगा लहराया, तो मानो पूरे माहौल में भारत की आत्मा बोल उठी. हजारों लोगों की आंखों में चमक और होठों पर भारत माता की जय के नारे थे.
इस भव्य आयोजन का नेतृत्व भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने किया. जिसमें करीब 10 हजार से अधिक दर्शकों ने भाग लिया. मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश श्रीरामाजी खंडारे (IPS) की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया. राष्ट्रध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद बीएसएफ जवानों की अनुशासित परेड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
देशभक्ति गीतों की गूंज
पूरा सीमा क्षेत्र किसी मेले से कम नहीं लग रहा था चारों ओर तिरंगे की छटा, देशभक्ति गीतों की गूंज और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरों पर गर्व की मुस्कान दिखाई दे रही थी. भारत की सांस्कृतिक विविधता को मंच पर जीवंत करते हुए पंजाबी भांगड़ा, पारंपरिक नृत्य और लोक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. सबसे रोमांचक हिस्सा रहा बीएसएफ की बाइक रैली और साहसिक स्टंट्स तेज रफ्तार बाइकों पर जवानों का संतुलन और साहस देखकर तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी. वहीं, आपात परिस्थितियों में अपनी कुशलता दिखाने वाला बीएसएफ का डॉग स्क्वॉड बच्चों और युवाओं के लिए खास आकर्षण बना.
