अब बॉर्डर पर तैनात सेना के जवान सीखेंगे चीनी भाषा, ड्यूटी के साथ-साथ CU धर्मशाला में कर सकते हैं कोर्स

सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के वाइस चांसलर के अनुसार, शुरुआती दौर में यह कोर्स छह माह का होगा. आने वाले समय में जवानों की मांग पर इसे एक और दो वर्ष का भी किया जा सकेगा. केंद्र सरकार और राजभवन से केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस संदर्भ में दिशा निर्देश हुए थे. इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है. जिस पर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस कार्य शुरू करते हुए इस मामले को ईसी की बैठक में उठाया था, जहां इसे पास कर दिया गया है.

धर्मशाला: भारत–चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान अब बेहद अहम भाषा कौशल (लैंग्वेज स्किल) के साथ बॉर्डर पर में उतरेंगे. केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (सीयू) ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) इस प्रस्ताव को पहले ही पास कर चुकी है. अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है. संभावना जताई जा रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा.

अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है. हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैन्य जवानों को चीनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए. इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, अब इस दिशा में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पहल की है. केंद्र से मंजूरी मिलते ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस दिशा में जोर-शोर से काम करने की तैयारी में है.

चीनी भाषा का सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. सत प्रकाश बंसल ने बताया कि, "देश के बॉर्डर एरिया में तैनात सैन्य जवानों को कम से कम चीनी भाषा बोलनी आनी चाहिए. ऐसे में यह कोर्स शुरू किया जाना चाहिए. केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय पहले से विदेशी भाषाओं के कोर्स शुरू करने जा रहा था. EC की बैठक में चीनी भाषा में कोर्स शुरू करने का मामला पास हो गया है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है. उम्मीद है केंद्र सरकार से इस बारे में मंजूरी मिल जाएगी. अगले शैक्षणिक सत्र से चीनी भाषा का सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे."

सैन्य और पर्यटन की दृष्टि से भी फायदेमंद

प्रो. बंसल का कहना है कि, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आए थे, जिसमें भारतीय सैन्य जवानों को चीनी भाषा का ज्ञान न होने के चलते काफी नुकसान पहुंचा था. भारतीय जवानों को चीनी भाषा का ज्ञान होने से सुविधा होगी. साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी चीनी भाषा का कोर्स फायदेमंद साबित होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीनी भाषा विभाग शुरू किया है. फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और चीनी भाषा के लिए गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि, देश के कई विश्वविद्यालयों में भी विदेशी भाषा की पढ़ाई होती है.

ड्यूटी के साथ-साथ चीनी भाषा का कोर्स कर सकते हैं सेना के जवान

प्रो. बंसल ने बताया कि, केंद्रीय विश्वविद्यालय में आर्मी जवानों की सुविधा का ख्याल रखते हुए चीनी भाषा का कोर्स शुरू किया जा रहा है. जवान ड्यूटी के साथ-साथ कोर्स कर सकते हैं. आर्मी जवानों के साथ अन्य युवाओं के लिए यह भी कोर्स उपलब्ध होगी. शुरुआती दौर में यह कोर्स ऑफलाइन मोड में छह माह का होगा, समय के साथ इसे एक वर्ष के डिप्लोमा में परिवर्तित किया जाएगा. जब केंद्रीय विश्वविद्यालय को चीनी भाषा का पूरा विभाग मिल जाएगा, उसके बाद इस कोर्स को दो वर्ष का भी किया जाएगा. ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि सैन्य जवान अपनी ड्यूटी करते हुए इस कोर्स को कर पाएंगे.

