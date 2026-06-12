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ब्रिगेडियर की वर्दी और मेडल पहनकर घूम रहा था; कार में लगा रखा था स्टार फ्लैग, शाहजहांपुर में सेना ने रंगे हाथों पकड़ा

कर्नल जे.एस जगरान ने बताया कि शाहजहांपुर के कैंट क्षेत्र में शुक्रवार को एक फर्जी बहरूपिया पकड़ा गया है.

शाहजहांपुर में गिरफ्तार आरोपी
शाहजहांपुर में गिरफ्तार आरोपी (Photo credit:)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
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शाहजहांपुर : जिले के कैंट क्षेत्र में फर्जी अधिकारी के पकड़े जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि आर्यन वर्मा नाम का युवक ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर आस-पास क्षेत्र में घूमता था. पकड़े गए आरोपी के पास से फर्जी आईकार्ड, नकली पिस्तौल और तमाम दस्तावेज मिले हैं. जांच में पता चला है कि युवक ने अपने घर पर भी फर्जी नेम प्लेट लगा रखी थी. फिलहाल पकड़े गए आरोपी को मिलिट्री पुलिस अपने साथ ले गई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

एडमिन कमांडेंट कर्नल जे.एस जगरान ने बताया कि शाहजहांपुर के कैंट क्षेत्र में शुक्रवार को एक फर्जी बहरूपिया पकड़ा गया है. इसकी पहचान आर्यन वर्मा (21) के रूप में हुई है. आरोपी बिग्रेडियर की पूरी ड्रेस और मेडल लगाकर बिग्रेडियर बनकर शाहजहांपुर और उसके आस पास के इलाके में घूमता था.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आरोपी अपनी लग्जरी कार में आर्मी की स्टार प्लेट और झंडा भी लगा रखा था. इसके साथ ही इसकी टीम है. उन्होंने बताया कि ड्राइवर के पास से सरकारी आईकार्ड मिला है. साथ ही दो बाउंसर दो बाउंसर है जोकि ब्लैक ड्रेस पहने हैं. आरोपी इनको एनएसजी कमांडर बताता था. कहता था कि इनको विशेष सुरक्षा के लिए दिया गया है.

उन्होंने कहा कि सेना में ब्रिगेडियर का पद पहुत ही महत्वपूर्ण होता है. लेकिन यह 21 साल का लड़का अपने आप को ब्रिगेडियर बताता था. इसकी कार से फर्जी आईकार्ड मिला है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने आर्म फोर्सेस मेडिकल काॅलेज के डीन की स्टांप लगा रखी है, जोकि नकली है.

उन्होंने बताया कि आरोपी आर्मी के रेजिमेंटल केन जोकि आर्मी के अधिकारी अपने साथ रखते हैं उसको साथ लेकर चलता था. इसकी कार से एक निकली पिस्टल भी बरामद हुई है. इस पिस्टल को भी अपने साथ रखता था. इसके अलावा गवर्नमेंट का फर्जी आईडी कार्ड बनाकर अपने ड्राइवर को दिया था.

उन्होंने बताया कि हम लोग आरोपी को अप्रैल से ट्रैक कर रहे थे. आज पकड़ लिया है. उन्होंने बताया कि आज आरोपी को ट्रैप किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी को भर्ती की तैयारी कर रहे स्टूडेंस को मोटिवेशन लैक्चर देने के लिये इनवाइट किया था. आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.



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