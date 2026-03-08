ETV Bharat / state

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव; लेफ्टिनेंट जनरल बोले-अब युद्ध क्षेत्र में सूचना और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी शामिल

लखनऊ छावनी स्थित सूर्या ऑडिटोरियम में मध्य कमान की ओर से पहले स्ट्रेटिजिक कम्युनेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया.

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 8:25 AM IST

लखनऊ : सूर्या ऑडिटोरियम (लखनऊ छावनी) में शनिवार को मध्य कमान का पहला स्ट्रेटिजिक कम्युनेशन कॉन्क्लेव आयोजित हुआ. कार्यक्रम में लगभग 500 सैन्य अधिकारी शामिल हुए. इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने कहा कि संघर्षों की प्रकृति में एक मौलिक बदलाव आया है. अब युद्ध क्षेत्र में सूचना और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं.



मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव में शामिल अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने कहा, धारणा ही वैधता को आकार देती है. वैधता प्रभाव को आकार देती है और प्रभाव ही परिणामों को आकार देता है. आर्मी कमांडर ने नैरेटिव यानी आख्यानों के हथियार के रूप में इस्तेमाल और युद्ध की सीमा से नीचे के संघर्षों से उत्पन्न खतरे के बारे में भी विचार रखे. बताया कि रणनीतिक संचार सिर्फ प्रतिक्रियात्मक, प्रासंगिक या किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि इसे संस्थागत बनाया जाना चाहिए. यह सिद्धांत-समर्थित और क्षमता-संचालित होना चाहिए.

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव में शामिल सैन्य अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके अलावा सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में रणनीतिक संचार पर विचार-विमर्श और पैनल चर्चा हुई. पैनलिस्टों और वक्ताओं में वरिष्ठ राजनयिक, सरकारी संचार विशेषज्ञ और मीडिया जगत से रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञ शामिल हुए. उपस्थित लोगों में मध्य कमान, भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी व निजी क्षेत्रों के संचार पेशेवर शामिल थे. सम्मेलन में संस्थागत और राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों पर एक विशेषज्ञ नीति-स्तरीय सत्र शामिल था.

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव को संबोधित करते जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)



संकट आने पर ही जागते हैं हम : कम्युनिकेशन एक्सपर्ट नितिन गोखले ने कहा कि संकट आने से पहले ही संदेश और थीम तैयार करने चाहिए न कि संकट के वक्त. ये एक लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए, रोजाना चलनी चाहिए, चाहे शांति हो या तनाव. हम लोग अभी संकट आने पर ही जागते हैं और 'क्राइसिस कम्युनिकेशन' करते हैं, जबकि 'स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन' अलग चीज है, इसलिए क्या हम ये कर सकते हैं? लेखक और कंटेंट राइटर्स को बढ़ावा देना चाहिए.

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव में शामिल सैन्य अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

पेंटागॉन ने हॉलीवुड में अफसर भेजे हैं जो अमेरिकी सेना की तारीफ वाली फिल्में बनवाते हैं. ब्लैक हॉक डाउन, आर्गो, टॉप गन जैसी. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं. क्या हमारी सेना या सरकार की असली कहानियों पर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न पर? हां, बॉलीवुड में कुछ कोशिश शुरू हुई है, लेकिन ये छोटा हिस्सा है. थिंक टैंक्स का सही इस्तेमाल हो, बिजनेस लीडर्स तक विदेश नीति पहुंचे, ये जरूरी है.

मध्य कमान स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन कॉनक्लेव में पहुंचे अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)
दिग्गजों ने किया संचालन : पहले सत्र का संचालन एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार नितिन गोखले ने किया. राजदूत रुचिरा कंबोज (सेवानिवृत्त आईएफएस – संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि), राजदूत यशवर्धन सिन्हा (सेवानिवृत्त आईएफएस) और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने इस सत्र को संबोधित किया. एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त) ने किया. सत्र को राजदूत दिलीप सिन्हा (सेवानिवृत्त आईएफएस), डॉ. शांतनु मुखर्जी (सेवानिवृत्त आईपीएस, वीणा जैन (सेवानिवृत्त आईआईएस), शरत चंदर (सेवानिवृत्त आईआईएस) और लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडेय (सेवानिवृत्त) ने संबोधित किया. चीफ ऑफ स्टाफ एचक्यूसीसी, लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत किया.

संपादक की पसंद

