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रिटायरमेंट के बाद नौकरी का टेंशन खत्म! सागर यूनिवर्सिटी का अग्निवीरों को ड्रोन टेक्नोलॉजी का गिफ्ट

अग्निवीरों के लिए सागर यूनिवर्सिटी की सौगात, ड्रोन टेक्नोलॉजी कोर्स करेगी शुरू, सेना की नौकरी के साथ अग्निवीरों करेंगे पढ़ाई. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR UNIVERSITY NEWS COURSE
अग्निवीरों के लिए सागर यूनिवर्सिटी की सौगात (SAGAR UNIVERSITY)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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सागर: सागर यूनिवर्सिटी और भारतीय सेना की महार रेजीमेंट के बीच अग्निवीरों को रोजगार परक कोर्स कराने के लिए किए गए करार के तहत अब सागर यूनिवर्सिटी नए कोर्स डिजाइन करने जा रही है. फिलहाल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी काॅलेज के तहत अग्निवीरों को उनके सेना में कार्यकाल के दौरान रोजगार परक कोर्स कराने का इंतजाम किया गया है.

इसके तहत यूनिवर्सिटी द्वारा कम्युनिटी काॅलेज और महार रेजीमेंट मुख्यालय पर क्लासेस लगायी जाती है. जिसमें अग्निवीर अपनी नौकरी के साथ-साथ सागर यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल कर सकते हैं. इसी कड़ी में भारतीय सेना की मांग पर सागर यूनिवर्सिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर कोर्स शुरू करने जा रही है.

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सेना की मांग पर यूनिवर्सिटी शुरू करेगी ड्रोन टेक्नालाॅजी कोर्स (SAGAR UNIVERSITY)

कम्युनिटी काॅलेज के माध्यम से अग्निवीरों को सर्टिफिकेट कोर्स
डाॅ. हरीसिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी द्वारा कम्युनिटी काॅलेज के माध्यम से भारतीय सेना के अग्निवीरों के लिए संचालित रोजगारोन्मुख कोर्स शुरू किए गए हैं. सागर यूनिवर्सिटी और सेना की महार रेजीमेंट के तहत किए गए करार के तहत कम्युनिटी कॉलेज में अग्निवीरों के पंजीयन दिसंबर माह में शुरू किए गए थे.

नोडल अधिकारी प्रो. काशव ने बताया कि, ''कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से संचालित तीन सार्टिफिकेट कोर्स में अग्निवीरों को प्रवेश दिया गया था. दिसंबर माह से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सर्टिफ़िकेट कोर्स, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफ़िकेट कोर्स, योग और वेलनेस सर्टिफिकेट कोर्स में कुल 272 रजिस्ट्रेशन किए गए थे. जिनके कोर्स कम्पलीट होने पर शुक्रवार को सेना के अधिकारी और यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और प्रोफेसर की मौजूदगी में सर्टिफिकेट बांटे गए.

अग्निवीर से रिटायरमेंट के बाद स्वरोजगार के लिए होंगे मददगार
कुलपति प्रो. वाय. एस ठाकुर ने कहा कि, ''भारतीय सेना की इकाई के रूप में महार रेजीमेंट जांबाज एवं कुशल सैनिक तैयार कर रही है. सेना में अपनी सेवा देने के बाद जब अग्निवीर रिटायर होंगे, तो सागर यूनिवर्सिटी के कोर्स उनके लिए काफी मददगार साबित होंगे. यूनिवर्सिटी अग्निवीरों को शैक्षणिक, व्यावसयिक एवं तकनीकी दक्षता के साथ डिग्री भी प्रदान कर रही है, ताकि जवान सेवाकालीन समय में भी अपनी शिक्षा जारी रख सकें और सेना में सेवा के बाद अपने जीवनयापन के लिए कोई स्वरोजगार स्थापित कर सकें. या दूसरी जगह नौकरी हासिल कर सकें. इस उद्देश्य से ये कोर्स शुरू किए गए हैं.''

सेना की मांग पर यूनिवर्सिटी शुरू करेगी ड्रोन टेक्नालाॅजी कोर्स
महार रेजीमेंट की तरफ से सुबेदार संजय साहो ने कहा कि, ''वर्तमान में अग्निवीरों को आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, प्रशिक्षण की आवश्यकता है. तकनीकी ज्ञान होने पर वे कार्य को उपयोगिता के साथ कर सकेंगे.'' उनकी मांग पर कुलसचिव डॉ. एस. पी उपाध्याय ने बताया कि, ''हम कम्युनिटी कॉलेज कोर्स में विस्तार कर रहे हैं. अग्निवीरों को हम विशेष ड्रोन टेक्नोलाजी कोर्स डिजाइन कर रहे हैं. हमने अग्निवीरों के लिए कम्यूटर बेसिक कोर्स एवं योगा इसी साल शुरू किए थे. उसके परिमाण काफी अच्छे रहे हैं.''

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