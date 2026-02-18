बस्ती में सेना के जवान की संदिग्ध हालात में मौत; 9 दिन पहले छुट्टियों पर आए थे
थाना प्रभारी सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि मामला संवेदनशील है. सेना के जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.
बस्ती: 9 दिन पहले छुट्टी पर घर पहुंचे सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जवान का शव अपने ही घर की छत पर पाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में भनखरपुर गांव की है.
दुबौलिया थाना प्रभारी सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि मृतक की पहचान लांस नायक शरद उपाध्याय (27) पुत्र सूर्य प्रकाश उपाध्याय निवासी भनरखपुर के तौर पर हुई है. वह राजस्थान के अलवर जिले में 412 यूनिट में तैनात थे.
सूचना पर दुबौलिया थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की.
थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संवेदनशील है. सेना के जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है.
सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव उनके ही मकान की छत पर मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. भारी संख्या में ग्रामीण शरद के घर के बाहर जमा हो गए. क्या यह कोई हादसा है, मानसिक तनाव का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है?
फौजी शरद उपाध्याय के निधन की खबर मिलते ही भनखरपुर सहित आस-पास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों का कहना है कि शरद अनुशासित और मिलनसार व्यक्ति थे. देश सेवा का जज्बा उनमें कूट-कूटकर भरा था.
उनकी असामयिक और संदिग्ध मौत ने न केवल उनके परिवार को अनाथ कर दिया है, बल्कि पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. वहीं, देर शाम गांव में दिवंगत आर्मी जवान का शव तिरंगे में लिपटकर आया तो अंतिम दर्शन के लिए लोगो को भीड़ उमड़ पड़ी. इस घटना को देखकर सभी की आंखे नम थी.
