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'उठो न पापा'..सेना के जवान को दी जा रही थी अंतिम सलामी, 3 साल की बेटी ने किया भावुक

मोतिहारी में सेना के जवान को अंतिम सलामी दी जा रही थी. मामला तब और गमगीन हो गया जब बेटी और पत्नी ने आखिरी विदाई..दी-

सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी
सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 2:23 PM IST

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मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत सड़क हादसे में हो गई. आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी. पूरा गांव वहां पर मौजूद था सबकी आंखें नम थी. परिवार के एकमात्र सहारा जवान अशोक कुमार सिंह (30 वर्ष) के कंधे पर था. लेकिन हादसे ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी.

सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी : जवान अशोक कुमार की मौत के सदमें में उनकी पत्नी पूजा देवी बार-बार बेहोश हो जा रहीं थीं. एक तीन साल की बेटी अनमोल कुमारी पापा-पापा कहकर पुकार रही थी. उसकी पुकार सुनकर हर किसी का दिल पसीज जा रहा था. अशोक को सेना के जवान सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दे रहे थे. पूरा गांव इस पल को देखकर रो-रहा था.

सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी (ETV Bharat)

सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि : हादसे की खबर मिलते ही सेना की टीम पहुंची. सूबेदार लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार के नेतृत्व में जवानों ने नम आंखों से अशोक को सलामी दी. सूबेदार विजय कुमार ने कहा, "अशोक हमारे वीर सपूत थे. देश की सेवा में उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. परिवार को हर संभव मदद देंगे. सेना उनके साथ खड़ी है." तीन राउंड फायरिंग के साथ श्रद्धांजलि दी गई. यह दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए.

18 अप्रैल को ड्यूटी जाने से पहले मौत : छोटे भाई विमल कुमार, जो घर पर खेती संभालते हैं, उन्होंने हमें बताया कि "भइया सबसे बड़े थे. सेना में भर्ती होकर घर का बोझ उठा रहे थे. 18 तारीख को ड्यूटी जॉइन करने वाले थे. अब कौन संभालेगा परिवार को?" परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं बचा. अशोक दो भाइयों में बड़े थे, और विमल के अलावा एक और भाई है जो कि छोटा है.

श्रद्धांजलि देते ग्रामीण
श्रद्धांजलि देते ग्रामीण (ETV Bharat)

अशोक की मौत से इलाके में शोक : गांव वाले भी सदमे में हैं. पंचायत प्रतिनिधि रामविलास पासवान ने कहा कि- "अशोक गांव का गौरव थे. सेना सर्विस में देश की सेवा कर रहे थे. सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं हैं, अक्सर हादसे होते हैं. प्रशासन जागे." अशोक की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है.

अंतिम विदाई पर गोलियां दागकर की दी गई सलामी
अंतिम विदाई पर गोलियां दागकर की दी गई सलामी (ETV Bharat)

पंजाब में पोस्टेड थे आर्मी के जवान अशोक : अशोक कुमार सिंह पंजाब के फिरोजपुर में पोस्टेड थे. वो घर छुट्टी पर आए थे और 18 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था, लेकिन संग्रामपुर थाना क्षेत्र के 3H-74 सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने भारतीय सेना के जवान अशोक कुमार सिंह को कुचल दिया.

सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी
सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी (ETV Bharat)

टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर की हो रही तलाश : पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और छाती में गंभीर चोटें बताई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है. संग्रामपुर थानाध्यक्ष ने कहा, "हम CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं. चालक को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे."

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