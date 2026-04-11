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'उठो न पापा'..सेना के जवान को दी जा रही थी अंतिम सलामी, 3 साल की बेटी ने किया भावुक

सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत सड़क हादसे में हो गई. आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी. पूरा गांव वहां पर मौजूद था सबकी आंखें नम थी. परिवार के एकमात्र सहारा जवान अशोक कुमार सिंह (30 वर्ष) के कंधे पर था. लेकिन हादसे ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी. सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी : जवान अशोक कुमार की मौत के सदमें में उनकी पत्नी पूजा देवी बार-बार बेहोश हो जा रहीं थीं. एक तीन साल की बेटी अनमोल कुमारी पापा-पापा कहकर पुकार रही थी. उसकी पुकार सुनकर हर किसी का दिल पसीज जा रहा था. अशोक को सेना के जवान सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दे रहे थे. पूरा गांव इस पल को देखकर रो-रहा था. सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी (ETV Bharat) सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि : हादसे की खबर मिलते ही सेना की टीम पहुंची. सूबेदार लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार के नेतृत्व में जवानों ने नम आंखों से अशोक को सलामी दी. सूबेदार विजय कुमार ने कहा, "अशोक हमारे वीर सपूत थे. देश की सेवा में उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. परिवार को हर संभव मदद देंगे. सेना उनके साथ खड़ी है." तीन राउंड फायरिंग के साथ श्रद्धांजलि दी गई. यह दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए.