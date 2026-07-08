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रुड़की में होटल के कमरे में पड़ा मिला सेना के जवान का शव, पुलिस जांच में जुटी

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में रोडवेज बस अड्डे के पास एक होटल के कमरे में सेना के एक जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि कई दिनों से होटल में ठहरे जवान के कमरे से कोई हलचल न होने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खुलवाया.

कमरा खोलने पर जवान मृत अवस्था में पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस, फोरेंसिक टीम और सेना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. हालांकि, फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

हल्द्वानी के रहने वाले थे जवान कमलदीप सिंह: दरअसल, रुड़की रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक होटल के कमरे से सेना के जवान का शव मिला है. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान कमलदीप सिंह (उम्र 40 वर्ष) निवासी गौरधारा, हल्द्वानी (नैनीताल) के रूप में हुई है.

14 जून को होटल में लिया था कमरा: बताया जा रहा है कि वो 14 जून से रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित होटल में ठहरे हुए थे. 8 जुलाई की सुबह काफी देर तक जब कमरे से बाहर नहीं आए, तो होटल कर्मचारियों ने आवाज लगाई, लेकिन आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिस पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ.