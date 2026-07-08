रुड़की में होटल के कमरे में पड़ा मिला सेना के जवान का शव, पुलिस जांच में जुटी

रुड़की में होटल के कमरे में पड़ा मिला सेना के जवान का शव, पुलिस जांच में जुटी
रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में पड़ा मिला सेना के जवान का शव, 14 जून से होटल में ठहरे थे जवान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 8, 2026 at 6:13 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में रोडवेज बस अड्डे के पास एक होटल के कमरे में सेना के एक जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि कई दिनों से होटल में ठहरे जवान के कमरे से कोई हलचल न होने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खुलवाया.
कमरा खोलने पर जवान मृत अवस्था में पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस, फोरेंसिक टीम और सेना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. हालांकि, फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.
हल्द्वानी के रहने वाले थे जवान कमलदीप सिंह: दरअसल, रुड़की रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक होटल के कमरे से सेना के जवान का शव मिला है. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान कमलदीप सिंह (उम्र 40 वर्ष) निवासी गौरधारा, हल्द्वानी (नैनीताल) के रूप में हुई है.
14 जून को होटल में लिया था कमरा: बताया जा रहा है कि वो 14 जून से रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित होटल में ठहरे हुए थे. 8 जुलाई की सुबह काफी देर तक जब कमरे से बाहर नहीं आए, तो होटल कर्मचारियों ने आवाज लगाई, लेकिन आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिस पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ.
इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने होटल प्रबंधन की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाया, जहां कमलदीप सिंह मृत अवस्था में मिले. तलाशी के दौरान उनके पास से सेना का पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद हुए, जिससे उनकी शिनाख्त की गई.
इसके बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल से परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन पैटर्न लॉक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद सेना के अधिकारियों को सूचना दी गई. सेना की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद में मृतक के मोबाइल पर आए एक परिचित के फोन के जरिए परिजनों तक घटना की सूचना पहुंचाई गई.
"प्रथम दृष्टया किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात
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