जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड, वीरों की धरती पर झलकेगा सेना का शौर्य, ऑपेरशन सिंदूर की दिखेगी झलक

आर्मी डे परेड रिहर्सल ( फोटो सोर्स- भारतीय सेना (X हैंडल) )

जयपुर : त्याग और वीरता की धरती राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन होने जा रहा है. राजधानी जयपुर 15 को भारतीय सेना शौर्य और अदम्य सहस का साक्षी बनने जा रही है. इस मौके पर ऑपेरशन सिंदूर की प्रेरणादायक गाथा भी लोगों को देखने को मिलेगी. इसके साथ ही भारतीय सेना की अद्वितीय उपलब्धियां, राजस्थान की वीरता की परंपरा व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र गौरव की गूंज एक नई ऊर्जा के साथ गूंजेगी. आर्मी डे परेड की रिहर्सल आज से जयपुर में महल रोड पर शुरू हो गई है. इसे लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यातायात को किया गया है डायवर्ट : जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि आर्मी डे परेड की रिहर्सल आज से शुरू हो गई है. वहीं, 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर फाइनल परेड होगी. इसके तहत 9 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी. यह आयोजन जगतपुरा स्थित महल रोड पर हो रहा है. ऐसे में महल रोड 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक ब्लॉक की जाएगी. इस रोड से निकलने वाले वाहनों को सामानांतर मार्गों से निकाला जाएगा. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)