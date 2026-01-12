करीब डेढ़ लाख बनेंगे आर्मी डे परेड के साक्षी, 4 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, पतंगबाजी पर रहेगी रोक
आर्मी डे परेड को देखने जाने वाले लोगों को 15 जनवरी को सुबह 8 बजे तक ही एंट्री मिलेगी. इसके बाद प्रवेश बंद हो जाएगा.
Published : January 12, 2026 at 8:13 PM IST
जयपुर: आर्मी डे पर पहली बार सैन्य छावनी से बाहर 15 जनवरी को शहर में आर्मी डे परेड का आयोजन होगा. आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि आर्मी डे परेड देखने के लिए करीब डेढ़ लाख लोग पहुंचेंगे. दर्शकों को पास से ही प्रवेश दिया जाएगा. बिना पास वालों के लिए नो एंट्री रहेगी.
4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जगतपुरा स्थित महल रोड पर 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का आयोजन होगा. इसे देखने के लिए करीब डेढ़ लाख लोग आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. परेड के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पालना के लिए करीब 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. आमजन की सुविधा के लिए आयोजन स्थल के आसपास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. एसएसओ आईडी से जारी किए एक पास पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा. परेड लाइन अप होने के कारण आयोजन स्थल पर आमजन को सुबह 8 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.
पढ़ें: जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड, वीरों की धरती पर झलकेगा सेना का शौर्य, ऑपेरशन सिंदूर की दिखेगी झलक
यातायात के विशेष इंतजाम: उन्होंने बताया कि लोग अपना पास और अपना पहचान पत्र साथ में लेकर आएं. कार्यक्रम में आने वाले लोग अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ, हथियार जैसी चीजें नहीं ला सकेंगे. कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सुरक्षा को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास पतंग और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी. परेड का सीधा प्रसारण सभी ग्राम पंचायत पर भी किया जाएगा. एडिश्नल कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि आर्मी डे परेड पर यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं. आयोजन स्थल के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है.