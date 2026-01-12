ETV Bharat / state

करीब डेढ़ लाख बनेंगे आर्मी डे परेड के साक्षी, 4 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, पतंगबाजी पर रहेगी रोक

जयपुर: आर्मी डे पर पहली बार सैन्य छावनी से बाहर 15 जनवरी को शहर में आर्मी डे परेड का आयोजन होगा. आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि आर्मी डे परेड देखने के लिए करीब डेढ़ लाख लोग पहुंचेंगे. दर्शकों को पास से ही प्रवेश दिया जाएगा. बिना पास वालों के लिए नो एंट्री रहेगी.

4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जगतपुरा स्थित महल रोड पर 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का आयोजन होगा. इसे देखने के लिए करीब डेढ़ लाख लोग आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. परेड के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पालना के लिए करीब 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. आमजन की सुविधा के लिए आयोजन स्थल के आसपास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. एसएसओ आईडी से जारी किए एक पास पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा. परेड लाइन अप होने के कारण आयोजन स्थल पर आमजन को सुबह 8 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.